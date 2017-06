Rainer Vakra polegi nördinud, et teda sotside aseesimeheks ei valitud?

Sotside Tallinna linnapea kandidaat Rainer Vakra pürgis nädalavahetusel sotside aseesimeheks, ent võta näpust - valituks ta ei osutunud. Mees ise väidab, et see teda ei morjenda.

Möödunud pühapäeval oli sotsidel üldkogu. Muu hulgas valiti ka aseesimehed: Helmen Kütt, Anto Liivat, Heljo Pikhof ja Indrek Saar.

Samale positsioonile kandideerinud SDE juhatuse liige ja endine aseesimees Rainer Vakra aga jäi pika ninaga. Liiguvad jutud, et ta on väga pettunud. On ta ju isegi linnapeakandidaat ehk peaks olema erakonnas üks tähtsamaid inimesi.

Vakra ise aga räägib Delfile, et kõik oli väga sõbralik ning temal on eriti hea meel Anto Liivati üle. "Ma arvan, et kui me vaatame neid aseesimehe kandidaate, siis nad on kõik ju minu erakonnakaaslased, et see on tõesti sõbralik kandideerimine, mõned hääled jäid mul puudu seekord." Lisaks tõi Vakra välja, et juhatuse valimisel sai ta kolmanda tulemuse pärast Sven Mikserit ja Marju Lauristini, mis olevat väga hea tulemus.

"Tallinna osakonna osakaal on hetkel erakonna juhtimises tähtis ja aseesimees on teinud tööd selle jaoks, et Tallinna roll suureneks," rääkis ta erakonnast.

Vakra väitis, et talle teeb ainult rõõmu see, et sotsiaaldemokraatide nimekiri on nii pikk, et neil on mitmeid kandidaate, kelle seast valida. "Kui me vaatame neid 25 inimest, kes kandideerisid, siis iga erakond oleks uhke nende inimeste üle." Ta lisas, et selles suhtes erineb nende erakond paljutest teistest erakondadest, kus ongi ainult kaks-kolm kandidaati, kes kandideerivad aseesimehe kohale.

"Muidugi on ka olulisemaid valimisi - kohaliku omavalitsuse ja riigikogu valimised," sõnas Vakra lõpetuseks.