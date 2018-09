Rainer Vakra: naised saunas on ammu rääkinud, et EKRE hakkab Keskil aadrit laskma

"Naised saunas on ammu rääkinud, et EKRE hakkab Keskil aadrit laskma. Aga et just keskkonnamees Ernits, seda on pisut üllatav ja kurb lugeda," arutleb Vakra sotsiaalmeedias.

"Nimelt asub EKRE valgusaastate kaugusel keskkonnakaitsest ja rohelisest mõtteviisist, mida evib vähemalt sõnades Ernits," lisab ta.

Vakra esitab suure ringi küsimuse, kas Ernits jääb ainukeseks, kes Keski paadi hülgab. "Loodan, et koalitsioonipartner teeb täiendavaid pingutusi, et meeskonda koos hoida ja mitte lasta ekstremistidel enda arvelt tugevamaks saada. Kas järgmine minek muudab ka ainuvõimu pealinnas?"