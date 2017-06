Rainer Vakra: kuidas Savisaar aru ei saa, et on aeg linnavalitsusest lahti lasta

Sotside linnapeakandidaat Rainer Vakra nendib, et kui Edgar Savisaare kandideerimine on nali, on see halb nali.

"Täna mõtlen vist sajandat korda kurbusega: kuidas ta küll aru ei saa, et tal on juba ammu aeg lahti lasta Tallinna linnavalitsusest," kirjutab Vakra Facebookis.

"Mis linn see on? Nii tahaks küsida. Mis linn see on, kus ametlik linnapea ja volikogu esimees on mõlemad kohtu all? Mis linn see on, kus maksab ringkäendus ja kus linnameedia hirmutab, et kui Keskerakond kaotab sügisel Tallinnas võimu, hakatakse sõnakuulmatuid välja saatma," imestab ta.

"Edgar Savisaare aeg Tallinnas ja Keskerakonnas on möödas. Kes seda enne ei usu, saab hiljemalt sügisel teada."