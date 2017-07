Rainer Vakra: Kui Savisaar tõesti kandideerib oma nimekirjaga, siis on see märk Keskerakonna nõrkusest

Sotsiaaldemokraatliku erakonna Tallinna linnapea kandidaat Rainer Vakra leiab, et juhul, kui Savisaar tõesti kandideerib oma nimekirjaga, näitab see Keskerakonna nõrkust ning võib tähendada neile suurt kaotust kohalikel valimiste Tallinnas.

"On olnud piinlik pealt vaadata, kuidas Keskerakonna juhtkond viimase poole aasta jooksul Savisaare ees lömitab. Lömitamise eesmärk on olnud mitte vihastada Edgarit. Aga see lootus on tühja jooksnud. Nüüd tõmbab hoopis Savisaar neil vaiba alt ära - paljastades nõnda nende tegelaste selgrootuse. See kahjustab nende mainet ja võtab ka valimistel hääli ära," sõnas Vakra Delfile.

Vakra sõnul on sotsid toonitanud, et Savisaar ja Kallo, kes on kriminaalasjas kohtu all, tulnuks juba ammu linnapea ja volikogu esimehe kohalt tagasi kutsuda. "See on Eesti poliitika ja juhtimiskultuuri häbiplekk," leiab Vakra.

Kriminaaluurimise all olev Keskerakonna endine esimees ja Tallinna endine linnapea Edgar Savisaar teatas täna oma valimisliidu loomisest.

"Ma olen tagasi. Tegelikult ma ei ole kusagil ära olnudki. Lihtsalt mõned inimesed tahtsid mind enneaegselt maha kanda (videos näitab samal ajal Kadri Simsonit ja Aadu Musta - toim). Ma olen inimesi ühendanud nii Keskerakonnas kui ka väljaspool seda ja ühendan ka edaspidi," sõnas Savisaar videos.

"Inimesed usuvad mind ja mina usaldan neid. Õhk saab puhtamaks ja inimesed õnnelikumaks nii Tallinnas kui kogu Eestis," kuulutas Savisaar. Hetkel, kui Savisaar ütleb, et tema meeskond on "kindel valik", on ekraanil Olga Ivanova.

Savisaar toob videos esile, et 2005. aasta valimistel kogus ta 16 834 häält ning 2013. aastal üle 39 000 hääle.

Mitmed Keskerakonna allikad ütlesid Delfile, et nad ei saa videost lõplikult aru, kas Savisaar loob nimekirja või mitte. Esmane juhtkonna seisukoht paistab olevat asjaga oodata esmaspäevase Tallinna nõukoguni ja seal seda video teemat edasi menetleda.