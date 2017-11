Rainer Vakra kinnitab samuti, et IRL murdis lubadust: nende reiting on seetõttu valimiskünnise juures, et sõna ei peeta ja luurele pole võimalik minna

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) kuuluv Tallinna linnavolikogu ja riigikogu liige Rainer Vakra kinnitab teiste opositsioonisaadikute Kristen Michali (RE) ja Martin Helme (EKRE) sõnu, et IRL murdis lubadust, kui ei toetanud Reformierakonna kandidaati volikogu aseesimehe kohale.

Eile esimest korda kogunenud Tallinna linnavolikogu üheksanda koosseisu avaistungil valiti ootuspäraselt volikogu esimeheks keskerakondlane Mihhail Kõlvart. Hoopis vastuolulisemaks kujunesid opositsioonile ette nähtud teise volikogu aseesimehe valimised - Reformierakond, sotsid ja EKRE soovisid kohal näha Ülle Rajasalu, IRL aga Mart Luike.

Selgelt pettunud EKRE ja Reformierakonna liikmed leidsid, et IRL murdis lubadust, kui otsustas nelja opositsioonierakonna kokkuleppest hoolimata oma kandidaadi aseesimehe kohale esitada.

IRLi fraktsiooni esimees Riina Solman kinnitas täna Delfile, et erakonna esindaja Raivo Aeg ei sõlminud opositsioonierakondade kõnelustel kokkulepet, et nii IRL, sotsid, EKRE kui Reformierakond toetavad ühiselt Reformierakonna kui volikogu kõige suurema opositsioonipartei kandidaati.

Selles vastuseisus jäeti IRL aga üksi, kuna SDE linnavolikogu liige Rainer Vakra kinnitas Kristen Michali ja Martin Helme sõnu, et kokkulepe oli ja seda on murtud.

"Iga linnavoliniku eesmärk on see, et Tallinna linnas peaks midagi muutuma. Kui seis on 39:40, on võimalik muutusi ja avatud juhtimist ellu viia ning muuta seda toiduahelat, mida Keskerakond on 12 aastat üles ehitanud, ainult siis, kui me teeme koostööd," ütles Vakra.

"Sellest tulenevalt me tõepoolest mitu korda kohtusime ja leppisime kokku, et kõigepealt esitame ühiselt volikogu esimehe kandidaadiks Helve Särgava, mida ka kõik opositsioonisaadikud hääletades toetasid, ja teiselt poolt leppisime kokku, et aseesimehe kandidaadi esitab esimene kord Reformierakond," sõnas Vakra.

” Kui väita, et midagi kokku ei lepitud, siis minul kui reaalklassi lõpetanud inimesel tekib küsimus, et kuidas siis kõik said ühiselt aru, et Helve Särgavat tuleb toetada? Rainer Vakra

Sotsiaaldemokraadist linnavolikogu liige kinnitas, et Aeg andis oma sõna, et IRL toetab Reformierakonna aseesimehe kandidaati. "Nii me kokku leppisime. Ma võin öelda, et väga hea lakmuspaber on see, et kui väita, et midagi kokku ei lepitud, siis minul kui reaalklassi lõpetanud inimesel tekib küsimus, et kuidas siis kõik said ühiselt aru, et Helve Särgavat tuleb toetada? See on ühe ja sama kohtumise tulem. Ei saa olla nii, et poolest koosolekust saadi aru ja teisest poolest ei saadud aru," oli Vakra kriitiline.

"Ma arvan, et siin on hästi lihtne sõnum IRLile, kes enne valimisi oli kõige suuremas suuga lubamas ja kokku kutsumas Keskerakonna vastast koalitsiooni, et ärge tehke tühje sõnu ja ärge andke katteta lubadusi enne valimisi, mida te hiljem ei suuda kaitsta. Minu meelest on see humoorikas näide klassikalisest Res Publicast ja ma arvan, et seetõttu IRLi reiting ongi valimiskünnise juures, et nende sõna ei pea ja nendega ei ole võimalik luurele minna," märkis ta.

"Aga see ei ole kindlasti maailma lõpp," lisas Vakra.