Rainer Vakra: Keskerakonna pikk pink on tegelikkuses ikka väga lühike

"Roheliste ja Aivar Riisalu pildile toomine on kaval silmamoondus, mille eesmärk on demonstreerida muutust ja juhtida tähelepanu olulistelt küsimustelt kõrvale," leiab sots Rainer Vakra.

Mäletatavasti oli kohalike valimiste järel enim juttu, et Keskerakond võiks Tallinnas linnajuhtimisse kaasata sotsid. Läks teisiti ja üllatuslikult valis Keskerakond partneriks rohelised. Tänasel volikogu istungil kinnitatakse tõenäoliselt abilinnapeaks roheliste juht Züleyxa Izmailova. Üheks abilinnapeaks saab ka Aivar Riisalu, kes oli valimistel IRLi linnapeakandidaat Tartus. Uue ametikohaga seoses lahkus Riisalu IRL-ist.

"Riisalu lihtsalt šou- ja naljamehena lisab veidi värvi Savisaare vanast meeskonnast koosnevale abilinnapeade ansamblile. Ja selline bänd polegi loodud sisulisteks muutusteks, vaid lihtsalt linnarahvale odava teatri tegemiseks," arvab Vakra, kes oli sotside linnapeakandidaat Tallinnas. "Lava taga jätkavad samamoodi ühistupank, meeletute kuludega linnameedia ülalpidamine, lepingud Moskva kesktelevisiooniga, korruptsioon ning maksumaksja rahaga laiutamine. Ühesõnaga: kvaliteeditõusu linnajuhtimisel oodata ei ole."

Ta lisab: "Ja ühe järelduse saab siit veel teha: Keskerakonna pikk pink on tegelikkuses ikka väga lühike. Neid, kes valitsemiskoorma välja veaks ja keda ka usaldada saab, on erakonnas vähe."

Vakra arvab, et Keskerakonnas on olemas need jõud, kes soovivad muutusi mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes." Aga Tallinnas sai seljavõidu kasuahnem tiib - need, kes loevad tuimalt oma enda võimalikke eurosid ja isiklikke positsioone. On ju Keskerakond oma võimumonopoli Tallinnas aastaid kuritarvitanud ning sisulise diskussiooni volikogus lämmatanud. Nii oligi lihtsam kaasata Zuzu Izmailova ja võtta pildile aktiivne rahmeldaja Aivar Riisalu."

Ta märgib, et esimese valimisjärgse linnavolikogu istungi võis kokku võtta sõnadega: Mart Luik on uus Abdul Turay. "Tugeva opositsioonilise ühistegevuse nurjas just tema, saades vaevatasuks 2000-eurose palgaga volikogu aseesimehe töökoha."