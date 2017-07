Rainer Vakra: Keskerakonna otsus Savisaar valimistel esinumbriks seada on ajuvaba ja lühinägelik

Sotsiaaldemokraatliku erakonna Tallinna linnepa kandidaat Rainer Vakra leiab, et Keskerakonna otsus kriminaaluurimise all olev Edgar Savisaar üldnimekirja esinumbrika panna on lühinägelik.

"Koalitsioonipartnerina on mul nende pärast muidugi kurb, et mitte kasutada tugevamaid sõnu. Kokkuvõttes ajuvaba ja lühinägelik ettepanek," ütles Vakra Delfile.

Vakra ei mõista, miks pakub Keskerakond just Edgar Savisaarele kandideerimise võimalust ning justkui teda kandideerima õhutades." Kas see on mingi kodurahu ostmine? Separatismi vaigistamine? Osa diilist, millega Yana Toom loobus alternatiivse valimisliiduga ühinemast? Ühtegi viisakat põhjust ega mõistlikku põhjendust mina leida ei oska".

Delfi kirjutas täna, et Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul leidis erakonna juhatus hiljutisel koosistumisel, et sügisestel valimistel võiks pakkuda üldnimekirjas esinumbri kohta erakonna endisele juhile Egdar Savisaarele. Idee algataja oli Korbi sõnul Yana Toom.

Loe veel

"Juhtkonnas arutati, milline oleks nimekirjas väärikas koht erakonna endisele juhile. Leiti, et selleks on esikoht üldnimekirjas. Samas pole keegi veel Savisaarele esinumbri kohta otse pakkunud," ütles Korb Delfile.

Korbi sõnul oli idee algataja Yana Toom. Korb ei eita, et tegemist on ühe nö lepituspunktiga, mis tagas Toomi jäämise Keskerakonna nimekirja sügisestel valimistel. "Toom tõstatas selle küsimuse, kõik laua taga istunud inimesed leidsid, et see on hea mõte" sõnas Korb. Tegemist ei olnud Korbi sõnul juhatuse koosolekuga, kohal oli erakonna esimees ja aseesimehed.

Mis puudutab seda, et Savisaar on hetkel kriminaaluurimise all, siis selles Korb probleemi ei näe. "Tegemist pole juhusliku inimesega, Savisaar on Tallinna arengusse ja linna palju oskusi ja teadmisi panustanud. Pealgi kehtib Eestis süütuse presumptsioon," sõnas Korb. "Kohtuprotsess on jah kahetsusväärne ja see heidab varju, aga ei tohi võtta Savisaarelt võimalust ennest kaitsta".