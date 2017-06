Rainer Vakra: Keskerakond peaks Savisaare linnapea kohalt tagandama

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) Tallinna linnapeakandidaadi, riigikogu liikme Rainer Vakra hinnangul on ilmselge, et Keskerakond peaks linnapea ametist kõrvaldatud Edgar Savisaare sellelt ametikohalt tagandama.

"Keskerakonna suutmatus seda otsust vastu võtta on mõistusevastane, sama hästi võiksid nad öelda, et maakera on lapik," ütles Vakra Delfile.

Tõsiasi, et kohtu all olev Savisaar on endiselt linnapea, segab Vakra sõnul linnavalitsuse töövõimekust. "Nii ei ole nad täna suutelised ametisse nimetama uut abilinnapead Sarapuu asemele. Selle ettepaneku peab volikogule tegema linnapea, ilma temata on linna hetkel juhitamatu. Seega meil on tänaseks 7 linnavalitsuse liikme asemel alles ainult 5," leidis Vakra.

"Kes siis juhib hetkel Tallinna linna? Pealinna ei juhi Savisaar ega ammugi mitte Kalev Kallo. Tegelikult ongi Tallinn juhitamatu, sest Taavi Aas ja kogu linnavalitsus on Keskerakonna venekeelste volinike pantvangid. Keegi ei julge neist teha ettepanekut Edgar Savisaare tagandamiseks, sest see võib vihastada venekeelseid volinikke, kaotada hulga vene keelt rääkivad valijaid ning kõige hullemal juhul lõppeda neile endile kohtade kaotusega," selgitas SDE linnapeakandidaat.

Vakra sõnutsi pole Keskerakonnal võimalik Savisaart linnapea ametist maha võtta, kuna partei on venekeelses meedias Savisaare süüasja peaaegu et maha salanud. "Nad on omaenda võttest selili. Nad kardavad vene volinike pahameelt, hukkamõistu ning ülestõusu. See tähendab: hetkel juhivad Tallinna linna inimesed, kes on suure hirmu ja pinge all," lisas Vakra.

Loe veel

Harju maakohtu tänase määrusega anti ametist kõrvaldatud Tallinna linnapea Edgar Savisaar (67) kohtu alla.

Kui korruptsioonikahtlustuse saanud endisel Tallinna abilinnapeal Arvo Sarapuul soovitasid erakonnakaaslased ja ka Keskerakonna esimees Jüri Ratas ametist lahkuda, siis kohtu alla antud Edgar Savisaarele erakond sellist signaali ei anna.

Keskerakonna avalike suhete juht Andre Hanimägi kommenteeris, et Keskerakond ja Tallinna linnavalitsus ei pidanud Arvo Sarapuu jätkamist võimalikuks, sest talle esitatud kahtlustus käis otseselt tema abilinnapeana kureeritava valdkonna kohta. Sarapuu esitas hiljem ise lahkumisavalduse.

"Edgar Savisaar ei tööta Tallinna linnavalitsuses juba 2015. aasta septembrist saati," põhjendas Hanimägi, miks erakond Savisaare tagasiastumist tingimata vajalikuks ei pea.