Rainer Vakra: Keskerakond jätkab mõnuga ja ülbelt linnarahvale odava teatri tegemist

"Jaanus Karilaidi arusaam demokraatiast on tegelikult uskumatu - kui oled saanud mandaadi, siis võid teha ükskõik mida," imestab sots Rainer Vakra.

Delfi kirjutas täna, kuidas maksumaksja raha eest välja antav Stolitsa on kirjutanud punaveterane toetavast Mihhail Kõlvartist järjekorras juba 12. ülistava artikli. Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaidi sõnul saavadki maksumaksja raha eest end propageerida need, kes selleks rahva mandaadi on saanud.

Vakra imestab selle põhimõtte üle. "Tahad laristad, tahad varastad, tahad valetad. Ühtlasi on kindel, et kvaliteeditõusu linnajuhtimises ei ole ega tule. Ainuvõimul Keskerakond jätkab mõnuga ja ülbelt linnarahvale odava teatri tegemist. Vanaviisi surutakse edasi ühistupanka, jätkab meeletute kuludega linnameedia, õigustatakse koostööd "Moskva kesktelevisiooniga" ehk PBK-ga, laiutatakse maksumaksja rahaga ja hoitakse tarbetutes linna sihtasutustes palgal lojaalseid keskerakondlasi," märgib ta.

"Ei, Jaanus, nii ei ole õige ja sa ju tegelikult tead seda. Seda teavad ka need 35 000 valijat, kelle võrra Keskerakond sel korral Tallinnas vähem hääli sai. Trend on tugev, järgmiseks korraks kaob ka teie senine õhkõrn ülekaal."