Rainer Vakra: kelle arvelt need EKRE programmi elluviimiseks vajalikud 1,5 miljardit aastas võetakse?

"Riigieelarve kulude ja investeeringute maht 2019. aastal on 11 miljardit eurot. Sellest suurusjärgus 600 miljonit läheb kaitsekulutusele, 500 miljonit siseturvalisusele, miljard tervishoiule ja teine miljard haridusele," loetles Vakra. Kogu omavalitsustele mõeldud eelarve maht on Vakra sõnul 1,6 miljardit eurot ja riigielarvest kulub juba praegu suurem osa sotsiaalsele kaitsele ning teistele iga inimese jaoks olulistele kulutustele.

"Tulud EKRE ambitsioonikas programmis lubatu katmiseks, mis nõuab aastas 1,5 miljardit lisaraha, tulevad erakonna esimehe Mart Helme sõnul uuest riigieelarvest. See on sama hea vastus kui öelda, et raha tuleb pangaautomaadist," tõdes Vakra. "Kui praegusest riigieelarvest moodustavad juba praegu enamiku kulutused sotsiaalkaitsele, haridusele, siseturvalisusele, siis tekib paratamatult küsimus, mis valdkonna on EKRE otsustanud sulgeda? Vähendame maakondades veelgi politseipatrulle, muudame arstiabi pensionäridele tasuliseks?"

Vaatades EKRE arusaama eelarve kujundamise võimalusest, jääb Vakra hinnangul paratamatult mulje, et nende küsitud mandaat teha ühe partei valitsust tähendaks väga paljudele inimestele nende jaoks hädavajalike teenuste muutumist tasuliseks. "Raha võib küll olla taastuv loodusrikkus, aga see ei kasva iseenesest puu otsas. Meie arvates ei ole see alternatiiv, mille üle läbi rääkida."