Rainer Vakra: igaühe panus, kes aitab lõpetada läppunud keskerakondliku võimumonopoli pealinnas, on vajalik

Sotsiaaldemokraatliku erakonna Tallinna linnapea kandidaadi Rainer Vakra sõnul on raske hinnata, kas Urmas Sõõrumaa valmisliit üldse tekib ning kes võiksid olla selle vedurid.

"Tere tulemast ristlema Tallinna poliitikalahele, Urmas Sõõrumaa. Mul on hea meel, et kohalikud valimised on sedavõrd populaarsed, et kandidaate tuleb juurde nagu seeni pärast vihma. Eile Edgar Savisaar, täna Urmas Sõõrumaa, homme… Kas tõesti Igor Mang?" naljatles Vakra.

"Tõsiselt rääkides on aga täna võimatu hinnata, kas Sõõrumaa valimisliit üldse tekib, kes võiksid olla selle vedurid, kuidas see mõjutaks valimiste-eelset olukorda Tallinnas ja kui tõenäoline oleks neil valimiskünnise ületamine," sõnas Vakra Delfile.

Vakra lisas veel, et "igaühe panus, kes soovib ja aitab lõpetada läppunud keskerakondliku võimumonopoli pealinnas, on vajalik".

Eesti Olümpiakomitee president, ettevõtja Urmas Sõõrumaa kavatseb Tallinnas kohalikeks valimisteks kokku panna oma valimisliidu, kinnitas Sõõrumaa Delfile. Tema sõnul on ta suhelnud kümmekonna inimesega ning tõuke selleks ideeks andis talle Jüri Mõis, kes "tuletas meelde kohalikus elus kaasarääkimise olulisust" ja tõenäoliselt Sõõrumaaga samas liidus kandideeriks.

Loe veel

Sõõrumaa küll teisi mõttekaaslaste nimesid ei nimetanud, kuid ütles, et tegemist on pigem oma ala spetsialistidega - kirjanikud, kunstnikud, advokaadid, arstid. "Eesmärk pole mitte massi korjata, vaid märksõnaks on tegus inimene," rääkis Sõõrumaa.

Eile ütles Jüri Mõis Ärilehele, et kandideerib kindlasti Tallinnas kohalikel valimistel. Siis ütles et, et tal on tekkinud hea mõistmine Reformierakonnaga, aga kaalub ka valimisliidu varianti.