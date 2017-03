Rainer Vakra: E-valimised on Eesti Nokia, mida ei tohi piirata!

"Mingeid piirangud e-valimistele ei tule ega tohi tulla," toonitab riigikogulane Rainer Vakra.

"Sotsiaaldemokraatide eesmärk oli ja on teha e- valimised paremaks ja anda võimalus näiteks valida elektrooniliselt ka valimispäeval. Kui selle asemel püütakse e- valimisi tegelikult kärpida, siis tuleb valitsuskoalitsioonil see teema päevakorrast üldse maha võtta," kritiseerib ta, viidates keskerakondlase Jaanus Karilaidi tänasele avaldusele, kus too nõudis, et e-valimisi ei toimuks seni, kuni valmib turvalisuseriske hindav audit.

"Me ei keera Eestit tagasi eelmisesse sajandisse, isegi kui see on mõningate keskerakondlaste ja EKRE poliitikute soovunenägu," toonitab Vakra. "E-valimised nagu ka e- riik, e- maksuamet, tiigrihüpe ja ID- kaart ongi Eesti Nokia, mis eristab meid kogu maailmas ja millega oleme kõigile eeskujuks. Meil ei ole mõtet seda kuvandit lõhkuda loobuda lihtsalt seepärast, et üks valitsuserakond on opositsioonis olles aastaid teadlikult tegelenud inimeste hirmutamisega, mis puudutab e- valimisi."

Vakra lisab, et tänase eestimaalase jaoks on elektrooniline hääletamine saanud samavõrd eestluse olemuseks kui seda on ajalooliselt kamajahu ja kiluleiva söömine või laulupeo pidamine. Ta leiab, et Karilaid jätkab e-valimiste torpedeerimisega nii-öelda Savisaare pärandit.