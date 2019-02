Rainer Vakra annab aru: täna teeksin teisiti

Vakra võttis läbi oma nõunik "Aktuaalse kaameraga" ise ühendust. "Minu jaoks on see olnud üks kõige raskem nädal," ütles Vakra ja lisas, et soovib asjad selgeks rääkida.

Ta kinnitas taas, et ei ole oma bakalaureusetöö puhul kasutanud loomevargust. "Tunnistan, et kasutasin toona veel avaldamata, musta materjali," sõnas Vakra, kuid ei pidanud seda taunimisväärseks.

Vakra kordas taas, et pöördus Tallinna Ülikooli poole hinnangu saamiseks ning lubas nende otsust - tulemusest sõltumata - austada.

Uudisteankur uuris poliitikult, kas ta loobub riigikogusse kandideerimisest või lahkub parlamendist, kui ülikool ta töö plagiaadiks tunnistab. Vakra otsest vastust ei andnud ja ütles, et sellise otsuse korral tuleb maha istuda ja seda küsimust arutada.

Kolmapäeval kirjutas Eesti Ekspress, et Vakra bakalaureusetöö on suuresti maha kopeeritud Säästva Eesti Instituudi raportitest. Sellejärgselt pole Eesti Päevalehel ja Delfil poliitikult kommentaari õnnestunud saada.

Ka täna ei õnnestunud Delfil oma küsimustele Vakralt vastuseid saada. Reporter ja fotograaf ootasid poliitikut telemaja juures, kuid enne "Aktuaalsesse kaamera" stuudiosse minemist temaga jutule ei saadud. Pärast uudistesaatele antud intervjuud lasi Vakra esmalt uurida, kus Delfi teda ootab ning hiilis seejärel minema, kirjeldas telemaja juures oodanud reporter. Ta lisas, et Vakra sööstis neist sõna otseses mõttes jooksuga mööda.