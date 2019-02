Rainer Vakra andis elumärki: internetti ilmus foto vereloovutamisest

Hea asi on ent, et Rainer Vakraga on kõik korras, ta kasutab poliitikavaba aega kõigiti mõistlikult, on käinud näiteks verd loovutamas ja sellest ka internetti ilusa pildi laadinud. Pildi juures seisab tekst, mille Delfi avaldab täismahus:

"Sõbrad, ma ei ole kuhugi kadunud. Valimiste eel on tegemist palju ja päevad pikad. Hetkel tegin tänase sõbrapäeva heateo. Eilse artikli kohta olen oma kommentaarid andnud ja mul lihtsalt ei ole midagi lisada. Ootame kuni TLÜ on minu palvel andnud hinnangu minu 17 aastat tagasi valminud tundengitööle, selle juhendamisele, kaitsmise protseduuridele ja vastavale komisjonile."

Sestap on endiselt vastuseta mõned üsna lihtsad küsimused, mida Eesti Päevalehe ja Delfi uudistetoimetus Rainer Vakrale juba mitut puhku esitanud on, ent millele seni vähimatki vastust ei leidu. Avaldame needki täismahus:

1. Miks te olete oma töös kasutanud mitmekümnete lehekülgede kaupa, üks-ühele, teiste inimeste loomingut? Te tunnistasite, et oleksite pidanud raporti tööversioonile viitama, aga isegi sel juhul pole sellisel määral materjali kopeerimine ju õigustatud?

2. Kas te ise tööd valmistades ei tundnud, et ehk lähete copy-paste’imisega liiale?

3. Te olete lõputöös kasutanud Keiu Ruus-Lepa loodud metoodikat, läbi viidud küsitlust ja analüüsi. Ruus-Lepp ütleb, et tema teid ei tunne. Kuidas tulite mõttele avaldada kellegi teise kogutud andmeid iseenda kogutud andmeanalüüsina?