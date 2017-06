Raimond Kaljulaidi poliitikakool: süüdista, ära tunnista viga ja süüdista uuesti

Pärast reformierakondlase Arto Aasa täpsustust Kaljulaid oma viga ei tunnista, vaid heidab Reformierakonnale ette juba uut asja.

Kaljulaidi poliitikakool:

1. Hirmuta, et RE tõstaks parkimishinda.

2. Selgub, et langetaks.

3. Süüdista REd autostumise soodustamises. pic.twitter.com/ae4nIv6KT7— Margo (@Margoko) May 31, 2017