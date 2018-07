Raimond Kaljulaid vastuseks Eesti 200 tegevjuhile: Eesti riigile ei saa läheneda kui valgele lehele

Keskerakonna juhatuse liige Raimond Kaljulaid ütles vastuseks liikumise Eesti 200 tegevjuhile Henrik Raavele, et Eesti riigile ei saa läheneda kui valgele lehele.

Kaljulaid ütles Delfile, et Keskerakond toetab kõiki selliseid ideid, mis on kooskõlas partei programmi ja maailmavaatega. Tema sõnul on erinevate ideede kogumine ja läbitöötamine kindlasti hea ning sellega tegelevad praegu ka kõik erakonnad.

"Keskerakond teeb seda mitmel tasandil – korraldame Eestimaal üle saja rahvakohtumise, aga loomulikult suhtleme ka eri valdkondade ekspertidega ja programmi koostamisse panustavad kõik Keskerakonna poliitikud," märkis Kaljulaid. "Olen kindel, et just nii jõuab kõige mõistlikumate lahendusteni, kui kaasatakse inimesi, kuulatakse samas eksperte ning lõpuks hinnatakse, kas väljapakutu eest on erakond valmis kandma poliitilist vastutust," lisas ta.