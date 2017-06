Raimond Kaljulaid: uimastite vastases võitluses pole TAI liitlane vaid vaenlane

Tervise arengu instituut sõlmis täna lepingu kahjude vähendamise keskuse ehk süstlavahetuspunkti loomiseks aadressile Sitsi 28, Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid ei ole aga otsusega rahul ja kinnitab, et tema teeb omalt poolt kõik, et keskus sinna ikka ei tuleks.

"Selle otsuse vastu on tuhanded kohalikud elanikud ja Põhja-Tallinna linnaosa valitsus. Põhjendatult. Vastu on Taavi Aas ja Mihhail Kõlvart Tallinna linnavalitsusest. Sel nädalal hääletas selle vastu Põhja-Tallinna halduskogu, kuhu kuuluvad ka TAI otsese ülemuse, minister Ossinovski erakonnakaaslased," kirjutab Raimond Kaljulaid oma blogis.

Kaljulaid tuletab meelde, et Tallinna kõik linnaosade vanemad tegid ühispöördumise ning paljud Tallinna volikogu liikmed ja Riigikogu liikmed olid kategooriliselt vastu; TAI riigiametnikud sellest aga ei hoolinud.

Kaljulaid väidab, et TAI ei ole sellest linnaosavalitsusele teada andnud.

"Ja muide – nad lubasid teha selgitustööd ja kaasata kohalikke inimesi. Ja valetasid, et midagi ei ole veel otsustatud, kui tulid meie arvamust küsima. Nad on valetanud avalikkusele ja valetanud inimestele," lisab Kaljulaid.

"Sellega kahjustab TAI väga tõsiselt linna ja riigi vahelist koostööd narkomaania vastu võitlemise valdkonnas," leiab Kaljulaid.

Kaljulaid ei pea õigeks, et TAI direktor Annika Veimer kirjutas alla lepingule, kuigi kõik olid selle vastu ja see võib valdkonda tervikuna kahjustada.

"Tänaseks olen ma 100% veendunud, et uimastite vastases võitluses pole TAI mitte liitlane vaid vaenlane. Kui mina oleksin minister, siis laseks ma sellise TAI direktori kohe lahti. Ma ei ootaks isegi esmaspäevani. Ma saadaks ta veel täna pealelõunal asju pakkima," väljendab Kaljulaid oma pahameelt.

Kaljulaid kirjutab, et otsusega nad kindlasti ei lepi ja plaanib kohtuda esmaspäeval kohalike elanikega, et neile kinnitada, et linnaosa teeb omalt poolt kõik, et neid aidata.