Raimond Kaljulaid: riigi poolt ostetavad ja jaotatavad reklaamipinnad annaksid parteidele enne valimisi võrdsed võimalused

Põhja-Tallinna linnaosa vanem ja Keskerakonna juhatuse liige Raimond Kaljulaid leiab, et pinnad, millel erakonnad ennast enne valimisi reklaamivad, peaks ostma riik, sest see annaks kõigile võrdse võimaluse.

Kaljulaid rääkis Delfile, et praegu erakonna toetaja, kes ei soovi ametlikult erakonnale annetust teha, lihtsalt tasub osa selle erakonna või poliitiku reklaamikuludest. "Iga erakond saab riigilt toetuse, saab mingi hulga raha ja siis selle eest teeb oma meediaostud ise ja keegi tegelikult ei tea, kui palju või millises mahus tegelikult seda meediat osteti," ütles Kaljulaid. "Selle asemel on teoreetiliselt võimalik teha nii, et riik selle asemel, et anda see raha erakondadele, ostab ise need meediapinnad ära ja siis annab erakondadele võimaluse need pinnad oma sõnumitega sisustada."

Küsimusele, kas Kaljulaid on ka ise reklaamivaldkonnas puutunud kokku olukorraga, kus partei toetaja tasub näiteks Keskerakonna reklaamikulusid, vastas ta eitavalt. "Nii palju, kui mina olen puutunud kokku Keskerakonna kampaaniate läbiviimisega varasemal perioodil, siis Keskerakond on minu tööde eest minu agentuuride osutatud teenuste eest alati tasunud ametlikult MTÜ Eesti Keskerakond poolt," kinnitas Kaljulaid. Ta ei soovinud nimetada ka ühtki teist erakonda, mis taolist skeemi oleks kasutanud. "Kui see risk on kunagi realiseerunud, siis seda teavad ainult need toetajad ja kunagised erakondade peasekretärid ise," sõnas Kaljulaid.

Loe veel

"Arvestades seda, et valimiskampaaniatele tegelikult kulutatakse päris palju raha, eriti suurtel valimistel nagu riigikogu valimistel, siis siin täiendavalt on probleem selles, et tänasel hetkel erakondade rahastamine toimub vastavalt sellele, kui palju erakond eelmisel korral sai riigikogus mandaate," märkis Kaljulaid. "Mis tähendab seda, et juba stardipakul tänasel hetkel suurematel erakondadel on riigipoolne rahastatus suurem ja sellega ka võimalus reklaami osta suurem kui on väiksematel erakondadel või parlamendivälistel erakondadel," lisas ta. "Kui me selle välistaksime ja annaksime nähtavust võrdselt, siis tegelikult see, kellel on paksem rahakott, määraks valimistulemusest palju väiksema osa kui see, kellel on sisurikkam sõnum ja mõistlikumad ettepanekud."