Raimond Kaljulaid: Reformierakond ja EKRE on mõlemad ühtviisi ksenofoobsed erakonnad

"Keskerakond ei ole mingis koostöös EKRE-ga kokku leppinud ega ka teinud valikut EKRE-ga vastandumiseks, et kahjustada Reformierakonna positsioone. See on täielik väljamõeldis, mida reformierakondlased on kuude kaupa üritanud kõigile tõestada," märkis ta Facebookis. Ta reageeris seoses tänases Postimehes ilmunud artikliga "Analüüs: Keskerakonna ohtlik paarismäng EKREga".

Kaljulaid sõnas, et Reformierakonna seisukohti kujundavad Kristen Michal ja Jürgen Ligi, mitte Kaja Kallas. "Kellega siis debatti pidada? Keskerakond lähtub valimisteeelses debatis oma väärtustest ning need on paremerakondadest erinevad. Reformierakond ja EKRE on mõlemad ühtviisi ksenofoobsed erakonnad, kus vihatakse Eesti elavaid teistest rahvustest inimesi ja soovitakse nende eemale hoidmist Eesti asjadest," leiab Kaljulaid. "Nagu Helme hiljuti kirjutas - jätku venelased oma nõudmised või koligu Narva jõe taha Venemaale. Mulle tuletas see kohe meelde Jürgen Ligi, kes omal ajal soovitas minna piiri taha kõigil neil, kellele Reformierakonna poliitika ei meeldi."

Kaljulaidi meelest on Reformierakonna ja EKRE majanduspoliitika väga parempoolne ja sarnane. "Kõige halvem oleks Eestile Reformierakonna ja EKRE äärmusparempoolne valitsus. Sellega võrreldes hakkaksid meile isegi Mart Laari üheksakümnendate aastate valitsused tunduma sotsiaaldemokraatlikud. EKRE ja Reformierakonna poliitikud tahavad kiiret üleminekut eestikeelsele haridusele, mis viiks Eesti palju hullemasse kriisi kui oli 2007. aastal ning sellist majanduspoliitikat, mis annaks Eestis jämeda otsa jälle suur-ettevõtjatele ja pankuritele."