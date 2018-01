Raimond Kaljulaid: Ojasoo kritiseerijaid kanakarjaks nimetanud Urmas Reinsalu peab ministriametist tagasi astuma!

"Avaliku kirja kirjutanud 104 Eesti Vabariigi kodaniku nimetamine "kanakarjaks" ja "kullakesteks" Eesti Vabariigi justiitsministri poolt on täiesti lubamatu," teatab Raimond Kaljulaid Facebookis.

"Kui me tahame olla tänapäevane euroopalik riik, siis ei tohi sellised väljendid kõlada ei töökohal ega avalikus ruumis. Ammugi ei ole sellised väljendid ja selline käitumine sobilikud valitsuse liikmele, kes kõneleb Eesti riigi nimel. Eesti riik ei nimeta oma kodanikke "kanakarjaks" ja "kullakesteks"."

Meenutuseks - Urmas Reinsalu sõnas Delfile saadetud arvamusloos: "Kuulge kurjakirjutajad, muidugi saate hüsteeriaga solkida vabariigi aastapäeva ja Ojasoo elu ära! Aitab! Lõpetage kanakarja kambakas!"

Justiitsminister Reinsalu kuulub IRL-i ridadesse, Raimond Kaljulaid aga on üks IRL-i koalitsioonipartneri Keskerakonna esindusnägusid.

"Selliste väljendite kasutamine on märksa tõsisem rikkumine kui ühe varasema valitsuse liikme seisukoht, et Eesti ei peaks tingimata olema NATO liige," viitab Kaljulaid parteikaaslasele Mihhail Korbile, kes oma sõnavõtu pärast ministriametist taandus.

"Ka Eesti meestel tuleb mõista, et eelmisel aastal alanud muutus puudutab ka meid. Puudutab seda, mis on aktsepteeritav ja mis ei ole, meie sõnades ja meie käitumises. Piir, mida ei tohi ületada, on teises kohas ja justiitsminister on valel pool seda piiri. Urmas Reinsalu ei saa mitte mingil juhul valitsuse liikmena jätkata."