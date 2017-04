Raimond Kaljulaid: need, kes andsid Savisaarele nõu kandideerida ja võidelda lõpuni, käitusid tema suhtes vastutustundetult

Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid kommenteeris, et nädalavahetusel avaldatud Edgar Savisaare terviseandmed selgitavad, miks oli ta eelmisel sügisel vastu Savisaare kandideerimisele Keskerakonna esimeheks.

Laupäeval avaldas Savisaar oma Facebooki kontol Tartu Ülikooli Südamehaiguste Kliinikumi juhataja doktor Jaan Eha eksperthinnangu tema tervise kohta. Savisaarel on selle kohaselt rida raskeid haiguseid, millest pole võimalik paraneda ja seetõttu on osalemine kohtuprotsessil ohtlik tema tervisele.

Kaljulaid kirjutas, et Dr Eha järeldused nii füüsilise tervise kui muutunud kognitiivsete võimete kohta räägivad paraku enda eest.

"Loodetavasti on nüüd üheselt mõistetav, miks ma ei saanud möödunud aasta sügisel, enne erakorralist kongressi toetada Edgar Savisaare kandideerimist erakonna esimeheks. Mitmed inimesed süüdistasid mind sellega seoses Savisaare reetmises. Mõned üksikud erakonnakaaslased levitasid jutte, nagu oleks minu seisukohti mõjutanud kaitsepolitseiamet," kirjutas Kaljulaid.

"Need, kes andsid Edgar Savisaarele nõu kindlasti kandideerida ja võidelda lõpuni, käitusid vastutustundetult eeskätt tema enda suhtes. Sama omakasupüüdlikest motiividest lähtuvad minu arvates need, kes püüavad jätkuvalt hoida õhus võimalust tema poliitilisest tagasitulekust ja kandideerimisest kohalikel valimistel," lisas Kaljulaid.

Loe veel

Ta leidis, et Savisaar ei peaks halva tervise tõttu kohtu alla minema. "Teod, mida talle süüks pannakse, ei ole midagi sellist, mis nõuaksid iga hinna eest kohtumenetlusega lõpuni minemist, kui see oleks talle kui kaitsealusele eluohtlik. See oleks julm justiitsvägivald inimese suhtes, kes on selgelt liiga nõrk, et ennast tõhusalt kaitsta."

Juunikuus peaksid algama esimesed istungid kohtuprotsessil, kus Savisaart, linnavolikogu esimees Kalev Kallot, Keskerakonda ja mitmeid tuntud ettevõtjaid süüdistatakse erinevates korruptsioonikuritegudes.