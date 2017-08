Raimond Kaljulaid: Michal ja Reformierakond võiksid vahelduseks millestki muust ka rääkida kui Savisaarest ja Sõõrumaast

Keskerakonna juhatuse liige Raimond Kaljulaid kutsub Reformierakonda ja oravate linnapeakandidaati Kristen Michalit üles suhtuma rahulikult valimisliitudesse. Valimisteni jäänud aega võiks Reformierakond sisustada Eesti suurima omavalitsuse tulevikku ja selle elanikele pakutavate teenuste teemalise sisulise debatiga.

“Kristen Michal on avaldanud üsna segase sisuga analüüsi Edgar Savisaare valimisnimekirja koostööst Sõõrumaa ja Mõisa valimisnimekirjaga ning kuidagi on ta jõudnud järeldusele, et sel juhul haaravad need nimekirjad koos Keskerakonnaga enamiku volikogu kohtasid ja jätavad teised üldse ilma. Mina ei kiirustaks sündmustest ette,“ ütles Kaljulaid, lisades, et kui Michali arvates on valimisliit Keskerakonnaga võrreldav jõud, tuleks Reformierakonnal Tallinna reitinguid vaadates mõelda, kuidas vähendada Reformierakonna mitmekordset allajäämist valimisliidulegi.

Seda võiks keskerakondlase arvates alustada enda ideede tutvustamisega. Kaljulaidi sõnul ongi murettekitav, et kohalike omavalitsuste on Eesti suurimas omavalitsuses sedavõrd keeruline algatada sisulist valimiste teemalist debatti. “Tallinna linnaeelarve ulatub peagi 700 miljoni euroni aastas. Tegemist on Eesti Vabariigi pealinna, visiitkaardi ja majanduse mootoriga. Ehk oleks aeg arutada ka sisulisi linna tulevikku puudutavaid küsimusi. Reformierakond poogib Keskerakonnale erinevaid seisukohti kodakondsuspoliitikas, mida kohalikel valimistel ei otsustada. Hoopis huvitavam oleks kuulda, millised on Reformierakonna ja Michali vastuargumendid Keskerakonna ettepanekutele pakkuda igale lapsele kooli juures tasuta huviring, suurendada eakate pensionilisa 100 euroni, ehitada Põhjamaade eeskujul välja korralik rattateede võrgustik jne,” ütles Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul on ka Reformierakonnal endal veel tegemata selgitustööd. “Väga tahaks teada, mis on Reformierakonna hinnang - palju läheb maksma tunnel Helsinki ja Tallinna vahel ning mille arvelt see tuleb. Kes finantseerib ja mis mahus? Selge see, et ainult Tallinna televisiooni kinni pannes kaheksakümne kilomeetri pikkust tunnelit ei ehita. Tahaks teada ka seda, millal see projekt valmis saaks. Kardan, et järgmise nelja aasta jooksul mitte - milliste otsustega Reformierakond lähiaastad sisustaks? Michal võiks vahelduseks millestki muust ka rääkida kui Savisaarest ja Sõõrumaast ning kurjast Keskerakonnast,” arvas Kaljulaid.