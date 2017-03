Raimond Kaljulaid: ma saan Põhja-Tallinnas Yana Toomist rohkem hääli

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid näeb Yana Toomi sügisestel valimistel enda põhilise konkurendina. Kaljulaid peab enda tugevuseks seda, et ta jääb pärast valimisi Põhja-Tallinna ning lubab saada Yana Toomist rohkem nii eesti kui vene hääli.

„Ma mõistan ja toetan Tallinna nõukogu eilset otsust kinnitada Põhja-Tallinna esinumbriks eurosaadik Yana Toom. Yana Toomist võib arvata mida iganes, kuid fakt on see, et ta suudab enda valijate vaateid esindada teistest eurosaadikutest palju jõulisemalt,“ ütles Kaljulaid.

Linnaosa vanem suhtleb enda sõnul Põhja-Tallinnas tihedalt nii eesti kui vene inimestega.

„Ma olen kindel, et mul õnnestub Põhja-Tallinnas saada ka vene hääli Yana Toomist palju-palju rohkem. Ma vaatasin 15 aastat väga lähedalt, kuidas Edgar Savisaar tegi valimiskampaaniaid. Ja ma ei mäleta, et ta oleks kordagi endale püstitanud väiksemat eesmärki kui valimised võita või läinud lahingusse kuuenda koha nimel. Nii, et elame-näeme,“ lausus Kaljulaid.

Ta näeb oma peamise tugevusena seda, et ta soovib jääda Põhja-Tallinna ka pärast kohalikke valimisi, et esindada Põhja-Tallinna inimesi ja lahendada kohalikke probleeme.

„Minu sõnum on see, et mina jään siia. Lahendama Kalamaja parkimise, Paljassaare bussiühenduse, Pelgulinna esindusväljaku, Stroomi ranna korrashoiu ja Kopli parkide korda tegemisega seotud küsimusi. See on minu peamine tugevus. Nüüd, kus ka Toom on Põhja-Tallinnas, on kindel, et Keskerakond teeb siin tugeva tulemuse,“ ennustas Kaljulaid.

Eile kogunenud Keskerakonna Tallinna nõukogu otsustas nimetada kohalike omavalitsuste valimiseks Põhja-Tallinna valimisringkonna esinumbriks europarlamendi saadiku Yana Toomi.

Ettepaneku nimetada Toom Põhja-Tallinna esinumbriks tegi erakonna esimees Jüri Ratas. Ta sõnas, et Toom on kõige tugevam kandidaat vedamaks Keskerakonna nimekirja Põhja-Tallinna linnaosas.

Toom selgitas, et andis nõusoleku kandideerida Põhja-Tallinnas kahel põhjusel. „Kandideerin, et panustada Keskerakonna võitu meie kodulinnas ja mitte lasta poliitilistel rivaalidel lammutada tükkideks suuri asju, mida Eesti pealinnas on tehtud Edgar Savisaare eestvedamisel viimasel aastakümnel. Mis puudutab Narvat — piirkonda, kus ma olen esimees –­ siis mul on hea meel, et siin mõistetakse minu otsust. Tallinn on alati olnud Keskerakonna tugipunktiks. Mõistagi toetan ka narvakaid kohalikel valimistel ega kao kuhugi piirkonnast, kus mind usaldavad nii valijad kui ka erakonna liikmed,“ rääkis Toom.