Raimond Kaljulaid: linna sisekontroll uurib Pai tegevust Salmes juba aasta algusest

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas soovitas tänases Eesti Päevalehes Põhja-Tallinna valitsusel pöörata tähelepanu Salme kultuurikeskusele, kus Meelis Pai töötab kunstilise juhina. Põhja-Tallinna valitsuse teatel pöördus linnaosa vanem Raimond Kaljulaid aasta alguses linna sisekontrolöri poole, et uuritaks Pai juhitava lasteteatri projektiga seotud tellimusi ja sõlmitud lepinguid.

Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi sõnul sai uurimine alguse Salmes tegutseva lasteteatri mullu aasta lõpus lavale toodud lasteetenduse piletitulu prognoosi mitte täitumisest. Tekkinud miinus tuli katta Salme kultuurikeskuse eelarvest, teatas linnaosa.

“Sellega seoses vaatas linnaosa üle talle alluvas kultuurikeskuses Salme selle projekti raames sõlmitud lepingud ja makstud arved. Pärast raamatupidamisdokumentide läbi vaatamist leidis linnaosa juhtkond, et on alust pöörduda linna sisekontrolöri poole palvega nende tehingutega tutvuda ning hinnata, kas kõik kokkulepped on sõlmitud kooskõlas linna õigusaktidega ja hangete läbiviimise korraga,” ütles Kaljulaid.

Linna sisekontrolöri teenistus tegeleb küsimusega ning Meelis Pai sobivuse või mitte-sobivuse üle Salme kultuurikeskuse kunstilise juhina saab otsuse langetada pärast sisekontrolöri uurimise lõppu, mida on oodata lähima kuu aja jooksul.

Paraku ei ole Põhja-Tallinna valitsusel hetkel võimalik täpsustada, millised sõlmitud lepingud ja makstud arved tähelepanu äratasid, kuna see võib kahjustada sisekontrolli tööd. Kuni sisekontrolöri teenistus töötab on kõik Salme kultuurikeskuse tehtavad tehingud ka linnaosa valitsuse täiendava tähelepanu all.

Meelis Pai jätkamine Salme kultuurikeskuses otsustatakse pärast sisekontrolöri aruande valmimist.