Raimond Kaljulaid: lahkusin JK Volta presidendi kohalt enne seda, kui kuulsin, et Toomas Ristlaan Raimo Nõult altkäemaksu küsis

"Olles üheaegselt linnaosa juht ja klubi president, oleksin varem või hiljem sattunud huvide konflikti. Küsisin selles küsimuses arvamust ka linna sisekontrolöri teenistuselt ning suuliselt ka minu juhitavas linnaosa korruptsioonivastast koolitust läbi viinud vastava valdkonna eksperdilt," märgib ta nüüd. "Usun, et ka Raimo Nõu saab kinnitada, et rääkisime minu lahkumisest mitu kuud varem kui sain teada, et Ristlaan küsis temalt altkäemaksu. Oma otsusest ametist loobuda andsin talle teada samuti enne seda kui ta mulle rääkis Ristlaane käitumisest. Seega ei teadnud ma presidendi kohast loobudes, et Ristlaan oli Voltalt altkäemaksu nõudnud ning see ei saanud minu otsuseid mõjutada."

Kaljulaid meenutab, et just tema soovitas hiljem Nõul viivitamatult pöörduda politsei poole. "Kahjuks ei ole see esimene kord kui ma vastavaid süüdistusi kuulen. Olen seda kuulnud mitmetelt oma erakonnakaaslastelt, seega olen teadlik, et keegi väga tahab, et inimesed mõtleks, et midagi oli Nõu ja Kaljulaidi käitumises valesti. Ma tunnustan Raimo Nõud väga, et ta ei vaikinud maha, mis toimub. Et ta aitas kaasa selle õigusrikkumise avastamisele. Ja ma arvan, et täna avaldatud väljavõtted Ristlaane kohtutoimikust on väga kõnekad. Politsei ja prokuratuur tegid väga head tööd."