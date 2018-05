Raimond Kaljulaid: korruptsioon Tallinnas on osalt Savisaare pärand, sellega võitlemisel peaks riigilt eeskuju võtma

Abilinnapea Kalle Klandorf ütles eile seoses Sõle spordikeskuse teemaga, et te ei tea asju ja „lähmerdate” niisama, et te olete noor mees ja küll te oma vigadest õpite. Mida te selle peale vastate?

Ma ei taha kolleegiga linnavalitsusest asuda avalikku sõnasõtta. Ma usun, et kui Kalle Klandorf sellisest esmasest emotsioonist üle saab ja tuleb nädalavahetus ja tal on võimalik rahulikumalt järele mõelda selle üle, mis toimus Sõle spordikeskuses, aga ka laiemalt, siis võib-olla tema järeldused on pisut teistsugused.

Eks see ole üsna loomulik, et esimese asjana tahetakse sellele inimesele, kes ütles midagi, mida ei ole kõige meeldivam kuulda, kuidagi isiklikult halvasti öelda. Ma ei mõista Kalle Klandorfi selle eest hukka, aga see, kas mina olen noor või vana, kas ma oma avalduse mõtlesin hästi läbi või tegin seda emotsionaalselt, ei muuda fakti, et Kalle Klandorfil endal tuleb ikkagi väga tõsiselt analüüsida seda, kas töö Eesti Vabariigi pealinna linnavalitsuse liikmena ja samal ajal selles linnas tegutseva, selle linnavalitsuse poolt rahastatava ja linna spordirajatisi kasutava spordiühenduse juhatuse liikme ja asepresidendina on ikka tegelikult ühildatavad.

Usun, et Kalle Klanforfile võiks abi olla ka sellest, kui ta vaataks, millised piirangud kehtivad Vabariigi Valitsuse ministritele. Tallinna linn siiski moodustab kolmandiku Eesti elanikkonnast ja väga suure osa Eesti majanduselust, et kahtlematult teatud määral on võrreldavad ministri vastutus ja linnavalitsuse liikme vastutus. Valitsuse ministrite kõrvaltegevustega tegelemine on väga piiratud ja ma arvan, et Kalle Klandorf võiks rahulikult selle üle järele mõelda ja ma usun, et ta jõuaks tegelikult sisuliselt samade järeldusteni, kuhu mina olen jõudnud.

Milles väljendub täpsemalt see viga, mille Keskerakond teinud on? Kas tegemist on vale personalipoliitikaga, et tööle võetakse ebaausaid inimesi või tunnevad ametnikud ennast liiga mugavalt?

Ma arvan, et Taavi Aasa lähenemine sellele probleemile on täiesti õige, et siin ei ole võimalik välja tuua ühte, kahte või kolme punkti, mis on valesti tehtud ja mille õigesti tegemisel olukord päevapealt muutuks. Siin on vaja väga süsteemselt mõelda ja läheneda.

Loomulikult on küsimus selles, et tuleb analüüsida ka seda, kuidas oli konkreetselt selle Sõle spordikeskuse puhul juhataja valimise protsess, et selline inimene sai selle spordikeskuse etteotsa. Kindlasti tuleb analüüsida seda, kas linna sisekontrolli teenistus on piisavalt tugev ja sõltumatu, et oma tööd tõhusalt ja hästi teha. Kindlasti tuleb analüüsida ka seda, mida tõi välja oma ettepanekutes Reformierakond ehk siis linna äriühingute nõukogude moodustamise aluseid, aga ka nende liikmete tasustamise küsimust ja nii edasi.