Raimond Kaljulaid kinnitab, et soovitas Toomas Ristlaane nõudmistest teada saades Raimo Nõul kohe politseisse pöörduda

„Loomulikult oleks ta pidanud seda tegema kohe, aga see, et ta lõpuks ikkagi pöördus politsei poole, aitas kõigiti kaasa sellele, et seadust rikkunud ametiisiku süü saaks tõestatud, see on tegelikult väga oluline,” sõnas Kaljulaid. „Ei maksa kindlasti Nõud nüüd selle eest risti lüüa, et ta lõpuks õiget asja tegi. Märksa hullem oleks see, kui ta oleks lihtsalt leppinud selle olukorraga ja mõelnud, et no küllap siis Tallinnas nii käibki, et tahad laste trenni korraldada, pead mõnele keskerakondlasest ametnikule altkäemaksu maksma,” lisas ta.

Küsimusele, kas Ristlaan küsis raha ka Kaljulaidilt endalt, vastas Kaljulaid eitavalt. „Ta ikka küsis klubi käest. Minu käest isiklikult muidugi mitte,” sõnas Kaljulaid.

Raimo Nõu kinnitas eile Delfile, et on saanud kahtlustuse altkäemaksu andmises Toomas Ristlaanele. Ta rõhutas, et pole ise kunagi raha pakkunud, kuid Ristlaan nõudis seda temalt. „Me [JK Volta] ei saanud selle eest mingit soodustust, rahalist võitu ega erilisi privileege. Maksime vaid selleks, et kui sügisel algab uus periood, saaks mõne aja peale. Et saaks üldse edasi tegutseda,” tõdes Nõu.

Nõu nentis, et rohkemat ei saa ta käimasoleva uurimise tõttu rääkida. Altkäemaksuna küsitud summa jääb prokuratuuri kinnitusel vahemikku 3000–4000 eurot.