Raimond Kaljulaid: Keskerakonnal ei ole vähimatki seost Soome sihtasutustega, veel vähem seal tehtud küsitavate tehingutega

“Vaatasin just Pealtnägija lugu, mis puudutab Keskerakonna vana büroo müüki, uue büroo üürimist ja ühe Soomes tegutseva sihtasutusega seotud kahtlusi. Kõigepealt tahan kinnitada seda, et pean Pealtnägijat heaks saateks ja selle tegijaid professionaalseteks ajakirjanikeks — nagu kõiki, kes ERR-is töötavad,” kirjutas Kaljulaid.

“Küll aga selle loo puhul tundub mulle oluline mitte näha omavahel seotuna sündmusi, mis on puhtalt kokkusattumused. Mõistagi ei ole Eesti Keskerakonnal vähimatki seost mingite Soome sihtasutustega, veel vähem seal tehtud küsitavate tehingutega,” kinnitas Kaljulaid

“Olin juhatuse liige büroo müügi ajal ja olen nii kindel kui saab olla selles, et kõik Keskerakonna juhatusest ning nende tehingutega seotud isikutest büroo poolt said aru, et see tehing on kõrgendatud tähelepanu all avalikkuse poolt,” rõhutas Kaljulaid.

“Ma ei usu, et nendel tehingutel on erakonna või linna poolt üldse mingeid muid “telgitaguseid” kui need, mis on avalikult teada. Ning mitte miski antud Pealtnägija loos sellele tegelikult ka ei viita, et linna või avalikkuse huve oleks antud protsessis riivatud," sõnas Kaljulaid.

Ta lisas, et tal on kahju, kui selle loo pinnalt jääb jälle mulje, et tegemist on järjekordse olukorraga, kus poliitilised ja ärihuvid on leidnud üksmeele avalike huvide arvelt. "Tunnustan linnapea Taavi Aasa ja peasekretär Mihhail Korbi selle eest, et nad on andnud selles asjas avalikkusele selgitusi — kindlasti teevad nad seda ka tulevikus, kui selleks on vajadus, kuni igasugused küsimused ja kahtlused on lõpuni hajutatud. Ma ei usu, et Keskerakonnal või linnal on siin midagi varjata või häbeneda ja tahan loota, et sellele veendumusele jõuab ka ühiskond.“