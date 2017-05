Raimond Kaljulaid Keskerakonna sisetülist: Savisaar ei käinud pronkssõduri juures kampaaniat tegemas

"Ma ei mõista, miks Toom ja Ivanova vastanduvad enda erakonnale ning Keskerakonna juhitavale valitsusele," kommenteeris Põhja-Tallinna vanem ja Keskerakonna juhatuse liige Raimond Kaljulaid Facebookis Yana Toomi, Olga Ivanova ja Oudekki Loone avaldust.

17 aastat kujundasid Eesti poliitikat parempoolsed. See on esimene kord kui maksupoliitikat tehakse keskmise ja väiksema sissetulekuga perede jaoks. Tulumaksuvaba miinimumi langetamisest võidavad sellised pered järgmisel aastal üle 700 euro. Mitmed pikalt lahenduseta probleemid saavad lahenduse - pensionireform, tervishoiu rahastamine. Keskerakonnal on tugev toetus nii eesti kui venekeelse elanikkonna seas. Tüli õhutamine eestlaste ja venelaste vahel ei ole Keskerakonna ega Eesti huvides. Konflikti õhutamine Keskerakonna sees ammugi mitte.

Nii Toom kui Ivanova on korduvalt kinnitanud, et peavad end nö "Savisaare liini" järgijateks Keskerakonnas. Mulle ei meenu, et Edgar Savisaar oleks sinel seljas, nelgid käes, Vene meediakanali mikrofoni nagu Anne Veski käes hoides läinud Pronkssõduri juurde, et seal valimiskampaaniat teha. Ta teadis väga hästi, et tundlikes küsimustes on eestlaste ja venelaste seisukohad väga erinevad ning vastutustundliku poliitikuna ta ei tahtnud ühiskondlikke vastuolusid suurendada. Küll aga toetas ta kõigiti nt õigeusu kiriku ehitust Lasnamäele - mõistes, et usk ja inimlikud väärtused ühendavad inimesi. Konflikti on Eestis õhutanud teised. Savisaar oli eestlane, kes arvestas venelastega. Kui Toom ja Ivanova soovivad olla tema mantlipärijad, siis peavad nad venelastena oskama arvestada ka eestlastega.

Erakond ei ole kunagi Yana Toomile ette heitnud, et ta tegeleb nii intensiivselt Süüria küsimusega. Toomi tegevus Süürias on tekitanud palju küsimusi - teiste seas, mis kasu on sellest nendele tuhandetele inimestele Lasnamäel, Põhja-Tallinnas, Ida-Virumaal kui ka mujal, kes talle mandaadi andsid? Kas see parandab kuidagi nende elujärge, aitab luua Eestis töökohti, saavutada kiirema majanduskasvu, tõsta palku, maksta paremaid pensione või anda paremat arstiabi? Kindlasti mitte. Pikaajalise kogemusega poliitikult Siim Kallaselt küsiti kunagi, mida ta teeks, kui Eestis puhkeksid rahutused. Ta vastas, et ilmuks teleekraanidele ja ütleks inimestele: "Rahunege maha!" See on minu sõnum ka Toomile ja Ivanovale. Olge mõistlikud ja rahunege maha.