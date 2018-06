Raimond Kaljulaid: Jaak Madison on napakas, kui arvab, et Andrus Vaarikul pole poliitikaks vajalikku kompetentsi

Jaak Madisoni kriitika Andrus Vaariku aadressil vihastas välja keskerakondlase Raimond Kaljulaidi, kes nimetab Madisoni napakaks.

"Päeva parim nali on see, et Jaak Madison arvab, et Vaarik võiks jääda oma eriala juurde ning tal ei ole poliitikaks vajalikku kompetentsi. Eks paljud oleksid soovinud, et Madison oleks jäänud oma eriala juurde, milleks olid vist laevakajuti võtmed ja mobiiltelefonid või midagi sellist," kirjutab Kaljulaid Facebookis. "Napakas. Me peaks tervitama iga ühiskondlikult mõtleva aruka inimese tulekut poliitikasse, sest see on ainus ravim parteiaparaatide koopiamasinate alt tulevatele erakondlikele robotite vastu."

Vaarik liitus sotsidega teisipäeval. Madison sõnas täna Delfile, et tema arvates võiks iga näitleja oma etenduse juurde jääda ja mitte tegeleda küsimustega, kus kompetentsist vajaka jääb. "Samuti oleme näitlejate ja teletähtede tegevust juba korduvalt näinud - Maire Aunaste ja Mihkel Raud on nendeks head näited, kus isikud võiks jääda oma erialade juurde."