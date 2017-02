Raimond Kaljulaid: Ivanova katse kiskuda Savisaart erakonna sisesesse võitlusesse on kohatu

Põhja-Tallinna linnaosa vanema ja Keskerakonna juhatuse liikme Raimond Kaljulaidi sõnul andis Olga Ivanova ebakorrektselt edasi Keskerakonna Tallinna nõukogu koosolekul toimunud arutelu, mille tulemuseks nimetati Mustamäe ja Lasnamäe linnaosade esinumbrid kohalikeks valimisteks.

„Olga Ivanova annab kindlasti täiesti ebakorrektselt edasi koosolekul toimunud arutelu, muuhulgas tsiteerides erakonna esimeest ja peaministrit ebakorrektselt. Tegelikult saab Ivanova suurepäraselt aru, miks erakonna Tallinna nõukogu tema ettepanekut ei toetanud. Esiteks, Edgar Savisaar ise on selgelt öelnud, et keskendub vaid oma tervise taastamisele, mis on igati mõistetav. Savisaare kiskumine erakonna sisesesse poliitilisse võitlusesse on ebakorrektne. Teiseks, sama ebakorrektne on nõuda Savisaare kandidatuuri hääletamist ilma, et Edgar Savisaar oleks saanud ise nõukogu koosolekul osaleda,“ ütles Kaljulaid.

Põhja-Tallinna vanema sõnul on hea tava, et isikut puudutavat küsimust ei arutata isiku selja taga. Veel vähem aga on korrektne nõuda sellises olukorras hääletust.

„Kolmandaks, erinevalt Olga Ivanovast ei alahinda mina Mihhail Kõlvartit. Mul on erakordselt kahju, et ta ei saa olla Põhja-Tallinna valimisnimekirja liider, kuid olen veendunud, et Kõlvart on sajaprotsendiliselt valmis vastutuseks, mis kaasneb Edgar Savisaare kui endise ringkonna esinumbri kohaga ja teeb valimistel väga tugeva tulemuse. Tegemist on väga hea abilinnapea ja tugeva poliitikuga, kellega Põhja-Tallinna linnaosal on väga hea koostöö,“ rõhutas Kaljulaid.