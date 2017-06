Raimond Kaljulaid: inimesed tajuvad Sõõrumaa liitu ja Reformierakonda sarnaste huvide eest seisjatena

Keskerakonna juhatuse liige Raimond Kaljulaid sõnas, et Urmas Sõõrumaa tulek valimiskarussellile Tallinnas on tervitatav, sest pakub alternatiivi Reformierakonna valijale.

"Pole ime, et aktiivsed inimesed soovivad sekkuda ja pakkuda paremtiival uusi ideid. Kindlasti muudab Sõõrumaa valimisliidu tulek debatid huvitavamaks ja valijale väärtuslikumaks," arvas Kaljulaid.

Ta sõnas, et suurimaks konkurendiks saab valimisliit Reformierakonnale, mida tänaste EMORi uuringute järgi toetavad jõukamad inimesed. "On päris selge, et inimesed tajuvad Sõõrumaa liitu ja Reformierakonda sarnaste huvide eest seisjatena. Kui on valik Reformierakonna ja Sõõrumaa vahel, siis on mõistlikum osta nii-öelda otse omanikult ehk toetadagi just viimast," leidis Kaljulaid.