Raimond Kaljulaid hallidest passidest: see ei ole nullvariant

Põhja-Tallinna vanem ja Keskerakonna juhatuse liige Raimond Kaljulaid tunnustab peaminister Jüri Ratast ettepaneku eest anda kodakondsus inimestele, kes on elanud Eestis üle 25 aasta, teatas Keskerakond.

Kaljulaidi sõnul tuleb peaminister Ratast tunnustada julguse eest puudutada küsimust, mis tekitab Eesti ühiskonnas vastakaid tundeid ning annab Reformierakonnale võimaluse uut valitsust rünnata. „Kõigepealt, see ei ole nullvariant. Jutt on inimestest, kes on vähemalt veerand sajandit Eestis elanud, kõrvuti kõigi teistega tööd teinud, siinsesse ühiskonda panustanud ja makse maksnud. Teiseks on selge, et kodakonduse küsimus pole selle valitsuse, vaid järgmiste riigikogu valimiste küsimus,“ kirjutas Kaljulaid oma kodulehel.

Tema sõnul ei kannata kriitikat Reformierakonna rünnak peaminister Ratase suunal. „Pean märkimisväärseks, et Reformierakond on valmis avasüli Eestisse vastu võtma teadmata taustaga süürlasi, kuid Eestis kauem kui veerand sajandit elanud inimesi ei ole nende arvates meile vaja. Kaua võib sildistada kremlimeelseks iga ettepanekut, mis erineb enda kinnisideedest, olgu siis maksunduse või mistahes muus valdkonnas?“ küsis Kaljulaid.

Põhja-Tallinna vanema arvates on samuti märkimisväärne, et Reformierakonna positsiooni selles olulises küsimuses sõnastas Kristen Michal, vaatamata sellele, et hiljuti toimus erakonnas üldkogu, kus valiti uus esimees ja juhatus.

„Reformierakonnal on olnud 17 aastat aega probleem lahendada. Kui kellelgi on parem plaan, kuidas lahendada olukord, et suur osa Eestis elavatest inimestest ei ole ühegi riigi kodanikud, siis pangu see lauale, et selle üle saaks arutada. Niisama vastu olemisest on vähe. Mina pean peaministri pakutud lahendust anda kodakondsus nendele inimestele, kes on Eestis 25 aastat elanud, täiesti mõistlikuks,“ kirjutas Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul oli ühiskonna ettevaatlikkus kodakondsuse küsimuses täiesti põhjendatud 25 aastat tagasi, kui Eesti oli alles iseseisvunud. „Nüüd on teine olukord. Kuigi kahe väga erineva rahvuse koos elamine ühes riigis on keeruline, siis oleme enamasti saanud hakkama. Kui just välja jätta 2007. aasta kriis ning sellega kaasnenud rahutused, milles vähemalt pool süüst lasub Reformierakonnal endal ja Andrus Ansipi valitsusel. Reformierakond on hävitanud väga paljude inimeste usu oma riiki. Keskerakond peab selle taastama,“ rõhutas Kaljulaid.