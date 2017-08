Raimond Kaljulaid ärgitab venekeelseid elanikke saatma Ossinovskile süstlavahetuspunkti loomise vastast kirja

Keskerakondlasest Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid kutsub oma blogi venekeelses variandis kodanikke üles saatma tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile kirju, avaldamaks meelt Sitsi 28 hoonesse plaanitava süstlavahetuspunkti vastu.

Elanikele kopeerimiseks ning ministrile saatmiseks mõeldud pöördumises toonitab kirja saatja, et on vastu Tervise Arengu Instituudi (TAI) otsusele rajada süstlavahetus- ja nõustamiskeskus aadressile Sitsi 28.

Kirjas rõhutatakse, et süstlavahetuspunkti avamine Sitsi 28 aadressile on ebaseaduslik ning toob kaasa suure mainekahju. Toonitatakse, et keskuse vahetus läheduses on korterid ja noortekeskus. Samuti palutakse, et minister Ossinovski peataks Tervise Arengu Instituudil (TAI) peatada süstlavahetuspunkti loomine eelpool nimetatud aadressile. Samuti soovitakse, et minister vastaks igale kirjutajale isiklikult. Kirja sisuga saab täpsemalt tutvuda loo lõpus.

"Kahetsusväärselt on Raimond Kaljulaid juba aasta otsa töötanud kahjude vähendamise keskuse avamisele vastu," märkis sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse, lisades et taoline üleskutse on avalikuks tõenduseks Kaljulaidi suhtumisest koostöösse TAI ja sotsiaalministeeriumiga. Jesse meenutas, kuidas Põhja-Tallinna linnaosa valitsus sulges varem Koplis töötanud kahjude vähendamise keskuse, kuid seejärel ei ole midagi teinud selleks, et probleemses piirkonnas uus keskus avatud saaks.

"Paraku on nii, nagu tänane Eesti Päevalehe artikkel väga eredalt näitas: kui on olemas uimastite tarvitamise probleem, siis ei aita mitte kedagi see, kui probleemi ignoreeritakse, vaid sellega tuleb tegeleda," toonitas Jesse. On teada, et uimastite tarvitamine leiab aset elurajoonides. Nii on ka loodava Sitsi 28 süstlavahetuspunkti lähedal spordiväljak, kus toimub alkoholi ja uimastite tarvitamine.

"Kohalikud elanikud teavad seda väga hästi," nentis Jesse. Seepärast avaldas ta lootust, et kahjude vähendamise keskuse loomisega saab piirkonda ka turvalisemaks muuta, nagu on näidanud varasem TAI praktika. TAI on seisukohal, et Sitsi 28 ei ole ideaalne koht süstlavahetuspunktiks, kuid kui leitakse vähegi sobivam koht, kolitakse. "On väga kahju, et linnaosa vanem selle asemel, et teha samm elu turvalisemaks muutmise nimel linnaosas tegelikult töötab sellele vastu," kommenteeris Jesse.

Praegu on võimalik metadooni asendusravi saada Paldiski maanteel, mis jääb paraku paljude uimastisõltlaste elukohast liiga kaugele.

Kampaania kohalike valimiste eel?

"Minu isikliku arvamuse kohaselt - rõhutan, see on minu isiklik arvamus - praegu Raimond Kaljulaid lihtsalt tegeleb kohalike valimiste teema otsingutega. Mina soovitaksin tal tegeleda reaalselt selles samas piirkonnas turvalisuse, tänavavalgustamise parandamisega. See aitaks kohalikke elanikke," sõnas Maris Jesse. "Aga hetkeolukorras mitte midagi tegemine on halvim," ütles Jesse kokkuvõtteks.

Raimond Kaljulaidi sõnum on suunatud selgelt venekeelsele Põhja-Tallinna elanikule. Poliitiku kodulehe eestikeelses variandis taolist pöördumist paraku ei ole.