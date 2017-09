Raimond Kaljulaid: Ansip kardab, et ta oma põhipostulaatideta unustatakse

Keskerakonna juhatuse liige Raimond Kaljulaid leiab, et Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip võtab viimasel ajal sõna Eesti sisepoliitilistes küsimustes, kartes Reformierakonna postulaatide ununemist.

"Ansip võtab viimasel ajal üha kirglikumalt sõna Eesti sisepoliitilistes küsimustes. Hea näide on tema sõnul täna avaldatud intervjuu Eesti Päevalehes, kus Ansip ütleb esmalt, et ID-kaartide turvariski küsimus on niivõrd "ülepolitiseeritud ja tundlikuks muudetud", et tema ei tahaks sellesse debatti oma panust anda," tõdeb Kaljulaid.

Kaljulaid lisas, et Euroopa Komisjon on võtnud sihiks ka digituru surnuks reguleerimise. "Ennustan, et kõik need strateegiad ja direktiivid viivad lõpuks lihtsalt selleni, et innovatsioon lahkub kuhugi mujale," ütles ta.