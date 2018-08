Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann: Üheslaulmist ei pea venekeelses kanalis tingimata olema

“Tõesti ma oska öelda, miks Üheslaulmist üle ei kantud. Eeldatavasti nõuaks see subtitreerimist. Ma ei tea, et ka laulupidusid oleks telekanalisse ETV+ üle kantud. Võib-olla tuleks seda teha tulevikus, aga see nõuaks sel juhul kindlast subtitreerimist, et arvestada selle osa publikuga, kes üldse eesti keelt ei oska," ütles Veidemann täna Delfile.

Eesti rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemanni sõnul ei ole ERRi nõukogu seda teemat üldse arutanud, sest see ei puuduta nõukogu mitte mingil moel. “See on juhatuse asi. Me ei tegele selliste arupärimistega, sest programmi tegemisse sekkumine on ringhäälingu seaduse järgi täiesti välistatud,” ütles Veidemann.

19. augustil, Eesti taasiseseisvumise aastapäeva eelõhtul, kandis ETV üle suurt Tallinna lauluväljakul toimunud kontserti Üheslaulmine, ERR-i vene vaatajatele suunatud kanal ETV+ ülekannet sündmusest ei näidanud.