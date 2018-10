Rahvusooper Estonia soomlastest publik kuivab kokku, müümata jääb umbes 6000 piletit

Igal aastal külastab Estoniat keskmiselt umbes 200 000 inimest, kellest umbes veerandi moodustavad turistid. Neist omakorda 20 000 on siiani olnud pärit Soomest. Tänavu aga tuleb Estoniasse Mäe hinnangul etendusi vaatama vaid umbes 6000 soomlast.

"Loodame, et aasta lõpus asi paraneb, sest suuremad müügikuud on alles ees," avaldas Mäe lootust. Umbes pooled soomlastest ostmata jäävad 13 000 piletit loodab Mäe siiski maha müüa. See aga tähendab, et tänavu jääb müümata 6000 teatripiletit enam kui mullu.

"Rahaliselt see polegi võib-olla müstiline summa, aga kuskilt peame siiski kokku tõmbama," kommenteeris olukorda Mäe. Piletitulust peab teater katma kogu teatri kunstilise tegevuse, riik maksab omalt poolt palgafondi ja hoone ülalpidamise kulud.

Põhjuseks soomlaste vähenenud huvi ja uus seadus

Põhjuseid, miks Soomest pärit teatrkülastajate arv väheneb, on Mäe arvateis mitmeid. Üheks oluliseks põhjuseks on see, et Eestis käibki aina vähem soomlasi.

Esiteks on põhjanaabrite huvi Eesti-reiside vastu vähenenud siinse märgatava elukalliduse tõusu tõttu. Lisaks sellele on põlvkond, kes hakkas Eestit tihedalt külastama üheksakümnendate alguses, tänaseks küllaltki eakas. Noorema põlvkonna soomlased käivad aga tihti reisimas pigem kaugemates maades. Ka tänavune erakordselt ilus suvi vähendas suure tõenäosusega soomlaste välismaale reisimise huvi.

Olulise põhjusena toob Mäe välja aga hotellide ja laevafirmade pakutavate teatripiletit sisaldavate reisipakettide kadumise, mistõttu Estonia piletimüügivõrgustik on tuntavalt väheneud. "Kui varem müüs meie pileteid 21 ettevõtet, siis nüüd on neid alles jäänud kolm," kirjeldas ta olukorda.