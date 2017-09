Rahvusliku viha õhutamine? Reformierakonna rahvusküsimust võimendav reklaam tekitab teravaid reaktsioone

Kui Pärnu linnavolikogu reformierakondlasest esimees Andrei Korobeinik nägi Reformierakonna reklaami selle kohta, et eestlaste lemmik on Reformierakond ja venelaste lemmik Keskerakond, tekkis temas küsimus, kas ta peaks Pärnus valima Keskerakonna linnapeakandidaat Kadri Simsonit.

"Ma juba tõsiselt mõtlesin Reformierakonda valida, päriselt! Aga kui anonüümset reklaamigeeniust uskuda siis Pärnus peaks minu valikuks olema hoopis Kadri Simson. Aitäh teatamast," kirjutas Korobeinik Facebookis.

Reklaamile reageeris teravalt ka Keskerakonna esimees Jüri Ratas. "Tulin just Tartust, kus esinesin venekeelsete kõrgemate riigikaitsekursuste lõpetajatele. Arutasime osalejatega, et meie Eestimaa on turvalisem ühtses ja kokkuhoidvas ühiskonnas. Ühiskonnas, kus üksteist mõistetakse ja üksteisega arvestatakse. Ühiskonnas, kus inimesi ei jaotata omadeks ja võõrasteks soo, vanuse või rahvuse alusel. Mul on siiralt kurb, et Reformierakond arvab ja tegutseb risti vastupidi," kirjutas Ratas.

IRL Tallinna kampaania juht Riina Solman kommenteeris, et kahetsusväärselt on see reklaam mõeldud lõhestama elanikkonda rahvuste pinnalt. "Reformierakond on otsinud pea kõikidel valimised vastandumist Keskerakonnaga, et seeläbi kampaaniatehnoloogiliselt mobiliseerida oma valijaid valimisvõitluseks. Kahjuks polariseerib see reklaam ühiskonda eesti- ja venekeelseks pooleks," leidis Solman.