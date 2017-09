Rahvusliku viha õhutamine? Reformierakonna rahvusküsimust võimendav reklaam tekitab teravaid reaktsioone

Kui Pärnu linnavolikogu reformierakondlasest esimees Andrei Korobeinik nägi Reformierakonna reklaami selle kohta, et eestlaste lemmik on Reformierakond ja venelaste lemmik Keskerakond, tekkis temas küsimus, kas ta peaks Pärnus valima Keskerakonna linnapeakandidaat Kadri Simsonit.

"Ma juba tõsiselt mõtlesin Reformierakonda valida, päriselt! Aga kui anonüümset reklaamigeeniust uskuda siis Pärnus peaks minu valikuks olema hoopis Kadri Simson. Aitäh teatamast," kirjutas Korobeinik Facebookis.

Reklaamile reageeris teravalt ka Keskerakonna esimees Jüri Ratas. "Tulin just Tartust, kus esinesin venekeelsete kõrgemate riigikaitsekursuste lõpetajatele. Arutasime osalejatega, et meie Eestimaa on turvalisem ühtses ja kokkuhoidvas ühiskonnas. Ühiskonnas, kus üksteist mõistetakse ja üksteisega arvestatakse. Ühiskonnas, kus inimesi ei jaotata omadeks ja võõrasteks soo, vanuse või rahvuse alusel. Mul on siiralt kurb, et Reformierakond arvab ja tegutseb risti vastupidi," kirjutas Ratas.

IRL Tallinna kampaania juht Riina Solman kommenteeris, et kahetsusväärselt on see reklaam mõeldud lõhestama elanikkonda rahvuste pinnalt. "Reformierakond on otsinud pea kõikidel valimised vastandumist Keskerakonnaga, et seeläbi kampaaniatehnoloogiliselt mobiliseerida oma valijaid valimisvõitluseks. Kahjuks polariseerib see reklaam ühiskonda eesti- ja venekeelseks pooleks," leidis Solman.

Aitäh kõigile, kes on Reformierakonna reklaami ja infot jaganud! Tänu sellele on praeguseks kõvasti rohkem neid, kes on jäänud mõtlema, kui suur probleem on see, et nii kaua on Keskerakond saanud rääkida eri keeltes erinevat juttu. Reformierakonna nimekirjas kandideerivad Ukraina, Valgevene, Soome, Vene, Ungari juurtega inimesi ja kõik nad on eestimeelsed, kõik nad tahavad lõpetada olukorra, kus erinevates keeltes rääkijate jaoks eksisteerib kaks paralleelmaailma. Me alustame oma meeskonnaga eestikeelset õpet alates lasteaiast, mis lõpetab võimaluse lõhestamiseks, mille eest Keskerakond nii kaua seisnud on, teatas Michal kirjalikus kommentaaris.

Eestimeelne ei saa Eestis olla solvav, ning ei sõltu rahvusest ega keelest vaid valikutest. Keskerakond seda ei ole, Jüri Ratas kinnitas avalikult hetk tagasi Riigikogus toetust Yana Toomi sõnadele ja tegudele. Oudekki Loone jaoks oli okupatsioon parem ja punalendurid ei pommitanud Tallinna. Ning eelmise nädala Ekspress kinnitas faktikontrolli, et Keskerakond tegeleb süstemaatilise venestamisega. Eestimeelsus sõltub tegudest, mitte keelest või rahvusest.

Uuring, mis postituse alus ja lingiga korrektselt viidatud on ERRis eile ilmunud Turu-Uuringute uuring, millest pärinevad inimeste eelistused erakondade osas ning terminid. Termin "muukeelne" on SDEl olnud kasutuses sõnumiga, et "muukeelsed otsustavad Tallinna linnapea". Mina arvan hoopis, et eestimeelsed, olenemata keelest või rahvusest.