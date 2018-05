Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 koostamisele anti avalöök

Täna toimus tervise arengu instituudis rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 koostamise esimene kohtumine partnerite ja huvigruppidega. Avakohtumisel keskenduti ühele kolmest arengukava programmist – inimkesksele tervishoiule.

"Kehtiv rahvastiku tervise arengukava on lähiaastatel lõppemas. Inimeste kasvavad ootused tervisesüsteemile, ressursside nappus ning vananev rahvastik sunnivad meid olema nutikad ja otsima innovaatilisi lahendusi ja lähenemisi. Meil on aeg vaadata tulevikku ja seada eesmärgid järgmiseks perioodiks," ütles terviseala asekantsler Maris Jesse. "Minu jaoks on olulisim ühiste eesmärkide seadmine – et need oleksid piisavalt ambitsioonikad, aga samas realistlikud. Ühiselt seatud eesmärgid loovad ka eeldused ühiseks vastutuseks."

Kohtumise eesmärk oli anda ülevaade arengukava koostamise protsessist, kavandatavast struktuurist ja sisust ning kaasata huvigruppe arengukava eesmärkide seadmisse. Kavandatav arengukava hakkab koosnema kolmest programmist – inimkeskne tervishoid, tervist toetav keskkond ja tervist toetavad valikud. Esimesel kohtumisel arutati inimkeskse tervishoiu programmi sisu ja eesmärke.