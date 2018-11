Rahvasaadik Maire Aunaste saab Tallinna TV-sse oma saate

Tallinna Televisiooni toob eetrisse uue telesaate "Õhtu Maire Aunastega". Avasaate külaliseks on laulja ja näitleja Helgi Sallo. Samuti usutleb Aunaste muusikut Marek Sadamat ja tema vanaisa Ülo Simsonit.

"Inimesed ei ole teles midagi paremat välja mõelnud kui jutt ja hea muusika," ütleb Aunaste. "See tuleb ka minu saatesse ja ma ei tee seda ju iseendale. Soovin oma saatesse leida ilusa hingega inimesi. Et inimene, kes vaatab seda saadet, oleks liigutatud. Oleks kas kurb või õnnelik, kui ta näeb siiraid inimesi."

Kuna Eestis ja maailmas on Aunaste sõnul üleüldse väga suur hea tuju defitsiit, siis loodab ta, et hea tuju saade televaatajale ka meedlib. "Praegu, kolm kuud enne valimisi, kui 75 protsenti ajast räägitakse vaid poliitikast, on üks selline saade nagu värske sõõm õhku," ütles Aunaste.

Helgi Sallo intervjeerimine on Aunaste hinnangul talle suureks väljakutseks. Esimese põhjusena toob ta välja, et pole kunagi Salloga intervjuud teinud ning teiseks, et Sallo on väga harv intervjuude andja. "Sallo on juba 54 aastat teatris töötanud, tegemist on tohutult tööka ja andeka inimesega. Kui ta veel Horoskoobi saates laulis, olid kõik temasse armunud. Kui Sallole helistasin, olin kindel, et ta ütleb ära. Aga ta ütles, et kui ta Urmas Oti esimesse saatesse läks, siis miks ei peaks ta sellesse saatesse tulema."