"Rahva teenrid": suhteid Türgiga tuleks hoida võimalikult headena

Vikerraadio saates "Rahva Teenrid" leiti, et Türgi arengutest hoolimata tuleks hoida suhteid selle riigiga võimalikult headena, sest NATO tõttu sõltub meie julgeolek ka neist.

Postimehe välistoimetuse juhataja Evelyn Kaldoja märkis, et Türgi on hakanud liitlasena sigatsema,vahendab ERRi uudisteportaal.

Ta tõi näiteks, kuidas Türgi riiklik uudisteagentuur avaldas ilmselgelt riigi käest saadud infot liitlaste ehk ameeriklaste ja prantslaste baaside asukohtade ning täpse numbri erivägede arvu kohta Süürias.

"Nad on meie liitlased NATOs, mis tähendab, et kui näiteks Moskva ja Ankara vahel on väga soojad suhted, võib meie kõigi julgeolek sellepärast löögi all olla," märkis ta.



Saatejuht Peeter Helme tõi välja teisipäevase välisministeeriumi pressiteate, kus öeldi, et Türgis viibinud välisminister Sven Mikser kinnitas kahe riigi häid suhteid ja Eesti soovi aidata kaasa Türgi ja Euroopa Liidu dialoogi jätkumisele, ning küsis, milline peaks olema Eesti positsioon.



Hoolimata Türgi käitumisest tuleks Kaldoja hinnangul hoida suhteid Türgiga nii headena kui võimalik.

"Ma arvan, et see positsioon, mis Eestil on, on päris okei - me ütleme, et jah, te võite ELi saada, kui teete ära kõik reformid, mida Türgi praegu ilmselgelt ei tee," rääkis ta.



Ka Eesti Päevalehe ajakirjanik Krister Paris oli seda meelt, et suhteid Türgiga tuleb hoida. "Türgi ei ole huvitatud nende kõneluste katkestamisest, see annaks märkimisväärse majandusliku löögi, kuna investorite ebakindlus veelgi suureneks. Me kõik saame aru, et lähema 20 aasta jooksul Türgi ei ühine ELiga, aga see sideme hoidmine on tähtis," nentis ta.