"Rahva teenrid": Reformierakonna segaduse tõttu võib areenile tõusta Ansip

Kui segadus Reformierakonnas pikalt kestab, ei saa välistada, et ühel hetkel tõuseb areenile taas Andrus Ansip, leiti Vikerraadio saates "Rahva teenrid".

Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi rääkis, et praegu Reformierakonnas toimuv rabelemine on võitlus esimehekoha pärast, aga lisaks on see, kes 2019. aastal erakonna valimistele viib, ka tõenäoline kandidaat peaministri kohale, vahendab ERRi uudisteportaal.

Postimehe arvamustoimetuse juhataja Neeme Korv märkis, et Reformierakond peab valimistel tulema välja selliste sõnumitega, mis ei puuduta ammuste reformide ümber pööramist, vaid on suunatud tulevikku.

"See on Reformierakonna võimalus ja mul on tunne, et osa liikmeid tunnetab, et praeguse juhtkonnaga seda sõnumit ei tule," tõdes ta.

Saatejuht Mirko Ojakivi tõi välja, et kui segadus Reformierakonnas veel kaua kestab, võib Eesti poliitikaareenile naasta nii valitsust kui Reformierakonda pikalt juhtinud praegune Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip.

Ojakivi sõnul teeks Reformierakond siis valimistel korraliku tulemuse, sest kui vahepeal oli Eesti rahvas Ansipist väsinud, siis nüüd on tema probleemid unustatud ja ta mõjub värskena. Kui ta räägib oma eelarvepoliitika nägemustest, siis tunduks see talupojatarkusena ja rahvas mõistaks seda.

Loe veel

Korv oli nõus, et Ansip on värskust juurde saanud, ja tõdes, et töö Euroopas on andnud talle senisest sootuks teistsuguse kogemuse.

Siim Kallas ütles sel nädalal ERRile antud intervjuus, et Reformierakonnal tuleks sisepingete tõttu eeloleval suvel uued juhivalimised korraldada. Erakonna juht Hanno Pevkur tegi aga reedel erakonna juhatuses ettepaneku korraldada erakorralised valimised juba jaanuaris.