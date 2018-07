Rahandusminister Tõniste võrdleb aktsiisipoliitikat maasikate müümisega

Tänasel valitsuse pressikonverentsil küsisid ajakirjanikud alkoholiaktsiisi tõttu riigieelarvesse tekkivate aukude kohta. Rahandusminister Toomas Tõniste võrdles seda tulu maasikamüüjal saamata jäänud tuluga.

"Kõik need numbrid, millest me räägime on spekulatiivsed. Näitlikustamiseks, millest me räägime, siis näiteks kui maasikamüüja toob iga päeva koju 1000 eurot ja siis ükspäev mõtleb, et võiks ju teenida 2000 eurot ja tõstab kilohinda, kuid ikkagi ei teeni rohkem kui 1000 eurot, sest inimesed ei taha kallimaid maasikaid osta," jutustas Tõniste pressikonverentsil ajakirjanikele.

Maasikamüüjate juurest hüppas Tõniste eelmise valitsuse kirumise juurde.

"Viimased neli aastat on aetud maksupoliitikat valesti. Oleme alati järginud Põhjamaid, tahtnud olla nende moodi ning lootnud, et õnn tuleb meie õuele. Aga ei tule ju," rääkis Tõniste.

Samas nentis minister, et Läti on piirikaubandusest võitnud, tuues välja, et Läti tulu aktsiisi arvelt on riigikassasse olnud 25 miljonit eurot. Seejuures peab Tõniste piirikaubandust suureks mureks, kuid selle põhjused pole tema hinnangul mitte kõrges aktsiisis vaid Läti odavamas elatustasemes.