Rahandusminister Sesterile umbusalduse avaldamine ebaõnnestus

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur andis täna riigikogus sisse rahandusminister Sven Sesteri umbusaldusavalduse. Umbusaldus sai 42 poolthäält ning 52 vastuhäält, mistõttu Sester jäi ametisse.

Enne Sesteri umbusaldamist oli päevakorras olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti inimarengu aruanne 2016/2017" arutelu. Valitsuse palvel lisas riigikogu esimees Eiki Nestor selle järele teiseks päevakorrapunktiks Sesteri umbusaldusavalduse hääletamise.

Nestori ja opositsioonisaadikute vahel tekkis mitu sõnavõttu selle üle, kas riigikogu istung peab lõppema täna kell kaks, kui algavad riigikogu komisjonide istungid, või tuleb kõigepealt Sesteri umbusaldust hääletada ja komisjonid peavad ootama.

Peale inimarengu aruande ettekandjate sõnavõtte asusid opositsioonisaadikud järjest sõnavõtte pidama, lükates sellega Sesteri umbusaldamise arutamist järjest edasi. Kell 14.21 jõudis järg Sesteri umbusaldamise kätte ja Sester sai sõna.

"Majanduskasvu ei pea kartma, seda peab igal viisil toetama," ütles Sester. Ta ütles, et hiljuti tuli hea majanduskasvu number, aga mitu eelnevat aastat oli majanduskasv napp ja seega on majanduse baastase madal. Ta luges uuesti üles uue valitsuse erinevad maksumuudatused ja põhjendas veelkord, miks on need vajalikud.

Läbirääkimistel selgitas Jürgen Ligi, miks Sesterit umbusaldatakse. Ta tsiteeris Sesteri varasemaid sõnavõtte, kus Sester toetas tasakaalus eelarvet. Ligi süüdistas Sesterit selles, et praegune valitsus kulutab ära kõik varasemate valitsuste kogutud säästud.

Peale Ligi võttis sõna sotsiaaldemokraat Kalvi Kõva, kes kaitses Sesteri tööd, sest Eesti inimvara kasvatamiseks on vaja raha, mille jaoks tuleb koguda makse.

EKRE riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme süüdistas Sesterit maksutõusudega Eesti majanduse kahjustamises. Jürgen Ligi poolt välja toodud asjaolud muudavad tema sõnul täiesti võimatuks Sesteri jätkamise.

Keskerakonna poolt sõna võtnud Mihhail Stalnuhhin ütles, et teha tuleb valikuid. "Meil oleks ammu olnud vaja muuta riigi poliitikat, pöörata seda rahva, kohalike omavalitsuste, sotsiaalpoliitika poole. Praegune koalitsiooni poliitika ongi selline. Arusaadav, et kõik ei saa sellega rahul olla," ütles Stalnuhhin. Tema sõnul on ka paratamatu, et kõigile ei saa anda, mõnelt tuleb ka ära võtta.

IRLi fraktsiooni nimel kõnelenud Priit Sibul ütles, et opositsioon tõmbles umbusaldamisega. Alguses räägiti peaminister Jüri Ratase umbusaldamisest, siis aga võeti hoopis Sester ette.

Andres Ammas Vabaerakonnast ütles, et nii massiivset vastuseisu ettevõtjatelt kui Sesteri maksutõusude puhul ta ei mäletagi. Ettevõtjad ei saa aru praeguse koalitsiooni maksupoliitikast. "Praegune valitsus ei vaata suurt plaani ja ei mõista oma otsuste kaugemat mõju," ütles Ammas.

Pevkur selgitas hommikul Sesteri umbusaldamist järgnevalt: „Rahandusminister Sven Sester on oma tegevusega nõrgestanud riigi rahanduse seisu ja kestlikkust ning Eesti majandusarengu väljavaateid. Tal puuduvad põhimõtted, mis hoiaksid eelarvepoliitika vastutustundliku ja maksupoliitika ettearvatavana. Valitsuse ja Sesteri aetav poliitika toob kaasa üle jõu elamise. Rahandusminister ei tohi olla lihtsalt koalitsiooni käsutäitja, vaid vastutustundliku rahanduspoliitika eestseisja,“ ütles Pevkur.

Umbusaldusavalduses nenditakse, et Sester rahandusministrina pole seisnud valitsuses vastutustundliku eelarvepoliitika eest, vaid on tegelenud lõputu kulutamisvajaduse katteallikate tootmisega.

„Tema tegevus eelarvereeglite rikkumise võimaldamiseks on pälvinud ekspertide üksmeelse kriitika. Vastutustundlike lahenduste otsimise asemel esitab rahandusminister rahandus- ja majanduspoliitiliselt küündimatuid ettepanekuid,“ seisab umbusaldusavalduses.

Opositsioon heidab Sesterile ette, et ta on algatanud kriisikogemusena kehtestatud struktuurse tasakaalu reegli tühistamise ning õigustab seda majanduse elavdamisega, vastupidiselt Eesti Panga ja eelarvenõukogu kriitikale, et see majanduskasvu kahjustab.

„Majanduse konkurentsivõimet kahjustab ta eelarvestiimuli vale ajastuse ja nominaalsest struktuurseks muutmisega. Uued maksud koormavad üle ettevõtjad ja sellega on rahandusminister ka ettevõtjate kriitika all. Isegi oma erakonna esimehe kriitika peale eelarve- ja maksupoliitika suhtes jätkab ta selle õigustamist,“ nenditakse avalduses.

„Rahandusminister valitsuskabineti liikmena peab tagama Eesti rahandusliku jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõimelise majanduskeskkonna. Nende ülesannetega rahandusminister Sven Sester toime ei tule ja teda ei saa selles ametis usaldada,“ leiavad umbusaldusavalduse allkirjastajad.

Peaminister Jüri Ratas rõhutas valitsuse pressikonverentsil, et tema Sesteri umbusaldusavaldust ei toeta, seda ei tee ka valitsus ega koalitsioonierakondade fraktsioonid riigikogus. „Olen vastava selgituskirja saatnud ka teistele kolmele fraktsioonile riigikogus, kes on fraktsioonis,“ lisas Ratas.