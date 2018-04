Rahandusminister: Ossinovski tegeles alkoholipoliitikaga poliitilise kasu nimel. Kui selgus, et rahvas ei ole rahul, kuidas neid elama õpetatakse, tahtis ta vastutust jagama hakata

Taanduv tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski avaldas täna telesaates „Ringvaade“ imestust, et ehkki alkoholiaktsiiside tõstmisega tegeles peaasjalikult rahandusministeerium, tuli rahva pahameel selle eest hoopis tema kraesse.

„Tegelikult olen mina tegelenud alkoholi reklaamipoliitikaga ja alkoholi kättesaadavuse piiramisega alaealistele, ent kuidagi on ujunud ka see aktsiisipoliitika minule,” möönis Ossinovski „Ringvaates“ ja lisas, et rahandusministeerium on suutnud end aktsiisidega seonduvast pahameelest eemale hoida.

Rahandusminister Toomas Tõniste sellise käsitlusega mõistagi leppida ei taha. „Tõsi on see, et Jevgeni Ossinovski tegeles alkoholipoliitikaga tublilt - kuni tundis, et sellest tõuseb poliitiline kasu. Kui selgus, et Eesti rahvas ei olnud sellega rahul, kuidas neid elama õpetatakse, tahtis tervise- ja tööminister vastutust jagama hakata,“ ütles Tõniste Delfile.

„Seda, et aktsiiside tõusuga kaasneb ka piirikaubanduse tõus, ei ole rahandusminister ega rahandusministeerium kunagi eitanud. Aktsiisitõus oli koalitsiooni otsus, lahja alkoholi aktsiisitõus oli tavapärasest suurem, seetõttu oli ministeeriumil ka keeruline prognoosida, kui suureks piiriülene kaubandus tõusta võib.