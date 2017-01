Rahandusminister kiitleb aktsiisikatastroofi ärajäämisega, ettevõtjad hoiatavad tormipilvede eest

Alko1000 Valkas Foto: Karli Saul

Rahandusminister Sven Sester oli väga rahul maksulaekumistega, mis näitasid, et nii kütuse- kui alkoholiaktsiisi laekus eelmisel aastal täpselt nagu riigieelarve ennustas. Ettevõtjad ütlevad aga, et eelmise aasta heade tulemuste arvelt tuleb see aasta hullem.