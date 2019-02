Rahandusministeeriumi ei algatanud tankitõrjerelvade hanke üle järelvalvet

Lisaks nentis rahandusministeerium, et hankija soov rääkida ainsa pakkujaga läbi raketi LR asendamiseks LR2-ga on taunitav, kuna see kahjustaks riigihangete seaduses sätestatud läbipaistvuse, kontrollitavuse, võrdse kohtlemise ja konkurentsi efektiivse ärakasutamise põhimõtteid.

5. veebruaril rahandusministeeriumile saadetud järelvalveteates suunas Prantsuse-Briti kaitsetööstusettevõte MBDA tähelepanu RKIK-i ebakorrektsele käitumisele, millega soositi tankitõrjerelvade hankimisel selgelt ühte pakkujat. Veelgi kummalisemaks muutis hankemenetluse MBDA hinnangul asjaolu, et nii kaitseminister Jüri Luige kui ka riigikogu riigikaitsekomisjoni liikme Ants Laaneotsa sõnul oli riigil kavatsus vaidlusaluse hanke raames osta samalt pakkujalt hoopis uuema põlvkonna relvastust, rakette LR2, välistades samas eelnevalt üksnes hinnapõhise hankega ausa konkurentsi.

Rahandusministeerium leidis oma 15. veebruari vastuses, et järelvalvemenetlust ei saa algatada, kuna RKIK ei ole hankijana veel õigusevastaselt käitunud. Küll aga leidis rahandusministeerium, et eriti taunitav on läbirääkimiste käigus riigihanke alusdokumentide muutmine nii, et selle tulemusel võiks muutuda huvitatud pakkujate ring. Rahandusministeeriumi hinnangul läheb RKIK-i selline käitumine vastuollu riigihangete seaduses kehtestatud läbipaistvuse, kontrollitavuse, võrdse kohtlemise ja konkurentsi efektiivse ärakasutamise põhimõtetega.

Rahandusministeerium märkis, et kui RKIK jätkab hankemenetlust, arvestades pakkuja pakutud tankitõrjesüsteemi koos LR2 rakettidega, siis tuleks lükata see pakkumus tagasi, kuna pakkuja pakutud relvasüsteem koos raketiga LR2 ei vasta hanke tehnilisele kirjeldusele ja vastavusmaatriksile, sest see pole kasutuses mitte üheski NATO liikmesriigis.