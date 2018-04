Rahandusministeeriumi asekantsler kritiseeris pensionireformi: reformi mõju motivatsioonile ametlikku palka saada on hävitav

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov kritiseeris teravalt eile valitsuses heaks kiidetud uut pensionireformi, täpsemalt selle ühte osa, mille käigus esimese samba pension muudetakse sõltuvaks staažist, mitte ametlikult teenitud palgast.

"Täna kiitis VV heaks pensionireformi. Mina ja minu maksuinimesed on RMs selges opositsioonis. VV saadab signaali 2019. aastal sündinule, et ära mõtle 18-aastaselt ülikooli minna - mine tööle ja saad 5a staaži rohkem. Pigem mine üldse põhikooli järel - saad 8," kirjutas ta Twitters.

"Reformi mõju motivatsioonile ametlikku palka saada on hävitav. Oleme 19 aastat rääkinud inimestele, et mõtle enne kui ümbrikut vastu võtad. Nüüd ütleme, et tühja sellest? Võta 500 kontole ja ülejäänud ümbrikus? Ka II sammas on niigi ju lammutamisel. Ma olen lihtsalt sõnatu," lisas Jegorov.