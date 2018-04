Rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov: 500-eurone tulumaksuvabastus osutab õigele probleemile

Dmitri Jegorov, rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler, kritiseeris nädal tagasi pensionireformi eelnõud, mille valitsus saatis parlamenti.

Siit küsimus: kui palju julgeb ja saab ametnik avaldada isiklikku arvamust? ERR.ee avaldas temaga pika intervjuu.

Küsimusele, et kas 500-eurone tulumaksuvabastus on õige ja õiglane, vastas Jegorov: "Maksutehniliselt on meile väga pikka aega ette heidetud, et madalapalgaliste maksukoormus Eestis on Euroopa keskmisest oluliselt kõrgem.

Nii et see adresseerib õiget probleemi, sest madalapalgalised maksidki seni protsentuaalselt rohkem maksu kui kõrgemapalgalised. Tehniliselt saab seda mitmel erineval moel lahendada."

Olete hiljem öelnud, et teile oleks 500-eurose maksuvabastuse korral meeldinud hoopis teine variant. Milline?

"Üks variant on olnud arutamisel ja oli isegi Praxise analüütikute poolt analüüsitud, kui tellisime neilt valimislubaduste maksuarvutusi. See oli 24 protsenti tulumaksumäära ja 500 eurot maksuvaba tulu kõigile.

Mõistan, et 24 protsenti oleks vastuvõetamatu ilmselt Reformierakonnale ja IRL-ile, sest tegemist on maksumäära tõstmisega. Aga, see võimaldaks lubada kõigile 500 eurot maksuvaba tulu ja maksutehniliselt oleks märksa lihtsam lahendus."